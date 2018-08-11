和美鎮長角力 綠推陳文彬

2018年08月11日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

和美鎮是彰化縣人口僅次彰化市、員林鎮的第3大票倉，民進黨面對年底國民黨提名和美鎮長阮厚爵拚連任，遲遲推不出人選，彰化縣文化局長陳文彬決定打破「缺席」，下周將遞辭呈，民進黨11日將在彰化縣舉行2018候選人授旗誓師大會，由黨主席蔡英文授旗陳文彬。

年底選戰彰化縣長選情五五波，民進黨提名縣長魏明谷拚連任，優勢在南彰，國民黨參選王惠美則在鹿港、和美等鄉鎮更被看好，尤其和美、伸港、線西3個鄉鎮長，民進黨的鄉鎮長提名「一片空白」。

民進黨為突破缺席，演出電影《不能沒有你》的知名導演陳文彬，決定再次真實演出「不能沒有你」，接受民進黨徵召，挑戰艱鉅任務。

陳文彬2年前首次返鄉投入選戰，參選鹿港、和美區的立委，對手就是尋求連任的王惠美，雖落敗2萬多票，但從零出發，也被視為不容易，選後民進黨以團隊不能散，入府擔任文化局長。

陳文彬10日在個人臉書發表心聲，「政治作為一種志業，而非一種職業。政治需要能凝聚士氣的英雄，但不需要個人英雄主義。做為一個導演、文化局長，我盡力做好上帝賦予我的責任。做為民進黨基層從政黨員，哪裡有需要，我就必須承擔改革使命到那裏去」。

和美鎮長阮厚爵是前縣長阮剛猛的姪子，被視為是接棒王惠美角逐鹿港、和美區立委的大將，年底鎮長拚連任，沒有對手，被各方看好。面對新挑戰，阮厚爵表示，民主政治本來就是有競爭，以平常心看待。

(中國時報)