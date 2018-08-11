兩岸旗幟並存 選舉看板引熱議

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

首次參選嘉縣議員的政治素人黃奕瑄，近日競選看板高掛街頭，但有眼尖民眾發現，看板上同時並存中華民國國旗與大陸五星旗，認為感覺怪怪的。黃奕瑄坦言，的確有選民反映太過前衛，而她選擇放上兩岸旗幟，是希望彼此對等且互相接納，建議以開放眼光相互看待。

部分民眾認為，地方選舉競選看板出現兩岸旗幟並存，會讓人疑惑參選人身處何處？畢竟是選中華民國的民意代表，不解為何要掛上大陸五星旗；再者若需涉及兩岸議題，以地方議員而言，似乎較難有發揮空間，直說「怪怪的」。

今年4月辭去國民黨黨工一職，現雖為國民黨員，但將以無黨籍身分投入嘉縣議員第4選區（東石鄉、六腳鄉、朴子市）的黃奕瑄說，不只中華民國和大陸因這2面旗幟有所分歧，連美國國會也在研究該如何妥善處理兩岸問題；她還認為，目前兩岸只有政治在交鋒，民間經貿或文化交流卻日益頻繁熱絡。

黃奕瑄表示，嘉縣選舉方式過於古板，像這次她將兩岸旗幟放上競選看板，就有選民反映「太前衛」。但她逆向思考認為，不應採畏縮態度，正好藉此機會激起更多火花，同時自許以「international議員參選，而非local議員」。

嘉義大學視覺藝術系教授張栢祥指出，若撇開意識型態來說，此面競選看板以「圖像蒙太奇」手法巧妙地將2面旗幟的紅色部分融合，頗具創意；再加上參選人身穿白色上衣，雙手握拳且位處正中間，充滿自信神情，遠遠看過去相當醒目，能成功達到吸引民眾留意的效果。

(中國時報)

和美鎮長角力 綠推陳文彬 港都fun一夏 滑水道免費玩

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。