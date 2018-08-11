張麗善批做事無能 縣府駁斥

雲林縣長參選人立委張麗善（後）的父親生前是脊髓損傷者，她強調很能了解身心障者不便於行的苦惱。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導
雲林縣長李進勇（右）任內，積極爭取增加對身心障者運輸服務。

雲林縣長參選人立委張麗善指出，有人反應坊間流傳若縣長李進勇沒連任，明年復康巴士會停駛；她力斥此選舉耳語令人不齒，大批李做事無能，爭功一流。雲林縣府則嚴詞駁斥，強調雲林在綠色執政前，從沒有首長開辦身心障運輸服務，包括張的哥哥張榮味。

張麗善表示，雲林共有43台復康巴士，每年服務許多有需要的民眾，該營運費用來自於公益彩券的盈餘分配款，雲林縣每年都獲得中央補助2000多萬元，除非公益彩券停止發行，否則怎麼會停駛？

張麗善還指出，李進勇才誇口說向麥寮電廠爭取了20億的回饋金，如今卻改口說縣府沒錢，所以要把復康巴士停掉，試問李縣長：「雲林鄉親的20億元到哪裡去了？」

雲林縣府新聞處長張凱傑表示，縣府財政雖不寬裕，但體恤身心障者外出不便開辦復巴服務，李縣長仍堅持不向使用者收取任何費用，是目前全國少數完全免費服務的縣市。

張凱傑還提出2019年預算書，指明列復巴司機薪資有關預算項目，證明停駛是空穴來風的惡意指控，是對用心奉獻服務身心障者夥伴的踐踏，也對相互扶持身障者的各界人士不公平。

張凱傑強調，今年度縣府配合中央鼓勵調薪政策，主動調高身心障團體人事費補助每月2萬2660元，所作所為皆呈現於官方資料，張未經查證就輕率指控，而雲林在綠色執政前的首長從未推動對身障人士運輸的服務，包括前縣長張榮味。

張凱傑表示，促協金為1999年開始，張的胞兄張榮味時任雲林縣長，不見有任何為縣民爭取的作為，放任台塑隱匿這屬於縣民的權益，籲請張委員本於立委職責，為民求是，不要以選舉語言來造成縣民的恐慌。

(中國時報)

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