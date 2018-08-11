楊鎮浯也有學姊 選戰亮點

2018年08月11日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

國民黨金門縣長參選人立委楊鎮浯9日成立競選辦公室，在柱柱姐跨海助陣下，吹起挑戰現任縣長陳福海、揮師進軍縣府的號角。

去年國民黨主席選舉，洪秀柱的得票率是31.36％，僅次於吳敦義的38.96％，顯示她在金門黨員中的高人氣，而她也是繼前總統馬英九之後，在1個月之內第2位跨海來到的重量級輔選人士，展現國民黨挑戰陳福海的決心。

柱柱姐指出，楊鎮浯的太太是重慶人，可說是徹底落實「兩岸一家親」。洪秀柱表示，她曾說兩岸要分治不分裂，就是不搞台獨，而分治就像習近平所說的尊重台澎金馬，台灣人民的生活制度和習慣。讓金門先行先試，做為「一國兩制」試點也不是不可以的事，期盼在這樣認知下，「兩岸一家親、兩岸一家人」求同化異達到互補、互助的目標。

楊鎮浯指出，對大多數金門鄉親來說，「金廈共同生活圈」早已形成，鄉親在意的並不是用哪種「名義」與大陸共同發展，而是兩岸能和平、穩定的走下去，金門要成為兩岸的橋梁，借力兩岸讓金門走向更寬廣的路。

楊鎮浯成立競選辦公室，打破以往動員民眾大規模造勢的「慣例」，只見10餘位年輕工作人員，場面簡單到有些「冷清」， 但最大亮點則是比照雙北的「學姊」規格，安排2位外表亮麗的媒體聯絡人。1位是長期擔任楊鎮浯金門服務處新聞辦的林靈，她與另一半金湖鎮代陳向鑫都曾擔任記者。另1位來自花蓮的「金門媳婦」律師吳佩雯，將擔任競選總部發言人，她的另一半是楊鎮浯國會辦公室主任陳志斌。

(中國時報)