高批白河蓮田觀光萎縮 被轟沒見過盛景

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中國時報
／台南報導

國民黨台南市長參選人高思博與前農委會主委陳保基，10日到台南白河了解今年蓮子產量，並與在地鄉親座談。期間有青農楊家銘向高思博提訴求，請高應搶救白河蓮區的觀光動能；高也批評南市府無作為，導致白河蓮田萎縮，影響遊客觀光意願。市府則回擊，指高根本沒看到盛產榮景。

楊家銘向高思博表示，過去台北遊客往白河蓮區觀光的榮景已不再有，近年遊客紛紛轉往桃園蓮田觀光，白河蓮農收入變少，進而導致棄種等惡性循環。

他還說，曾算過100公頃的蓮田，約有1億元的產值，扣除工資約4、5000萬，也還有近半收入；若由觀光帶起動能，將能使青年回流，提升產業商機，但市府卻不重視。

對於青農訴求，高思博則批評南市府，近幾年白河蓮田的種植面積萎縮，從全盛期的800公頃到今年僅剩250公頃，許多人轉種稻作，導致聞名全國的白河蓮花季變得蕭條、民宿、餐廳，接連關門。

高思博還表示，民進黨執政越做越糟，蓮田萎縮4分之3；若能仿效國外，在重要道路兩旁輔導種植蓮花，就能吸引大批遊客，帶動觀光產能。

市府則反擊，指目前已過蓮田的盛產期，還強調過去白河蓮田面積種植未達800公頃，蓮田面積減少是因為大環境缺水、缺工，導致蓮農轉作水稻，市府也積極協助維持白河蓮田文化景觀。

(中國時報)

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