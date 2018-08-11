林義豐擬再辦動漫音樂節

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中國時報
／台南報導

無黨籍台南市長參選人林義豐繼7月舉辦DJ電音派對聲名大噪，被外界封為「虧雞福來爹」後，10日下午再出招，在官方臉書粉絲頁內發出祭品文，網友只要在1周內按讚數超過5萬，將再舉辦2場國際動漫搖滾DJ音樂節，再度引起網友關注，短短3小時內按讚數已飆破1萬4000筆。

林義豐7月兌現承諾在東區平實營區舉辦1場國際電音DJ派對，吸引上萬民眾參加，活動同時為他造勢拉抬人氣，讓他有「虧雞福來爹」名號，目前在各項市長民調排名中，都在領先集團內，無黨無派卻異軍突起，在台南締造參選奇蹟。

「Crazy Friday」又來了！延續這股人氣，林義豐在官方網頁發文指出，打算10月再辦大型戶外音樂節，這次更將加入結合動漫元素，打造全台首創的國際動漫搖滾DJ音樂節，還規定發文在1周內按讚數須破5萬才舉辦，但這似乎不成問題，短短3小時內已有1萬4000人按讚，還有大批網友湧進留言，指名世界知名的DJ，拜託林義豐邀請，更引起動漫界愛好者分享，在網路再掀波瀾。

林義豐團隊表示，7月舉辦電音派對後，許多支持者要求續辦，團隊成員計畫舉辦不同形式的音樂會，這次換成祭品文與民眾互動，團隊也與日本接洽，整場音樂活動要媲美日本規格，同樣在溪南、溪北各辦1場，要讓支持者再感動一次。

(中國時報)

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