中捷來了 林佳龍直播介紹車廂

2018年08月11日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中捷運不只是方便快速的通勤工具，也是城市觀光列車！台中市長林佳龍10日到G12豐樂公園站，臉書直播介紹站體內部及車廂設備，體驗貼心的座椅、LED到站顯示系統、可往上扳起的手拉環等嶄新設計，網友紛留言「台中捷運的無人駕駛第1次看到」、「這樣我就想去台中玩了！」

林佳龍前往捷運G12站了解車廂軟硬體，台中捷運工程委託北捷代辦，北捷機工處副處長許宗賢到場說明車廂內部空間，從站體內部逐步進入車廂，閘門及電聯車的設計都呈現捷運綠線的特色。

林佳龍經多次直播台中市重大建設，直播愈來愈專業，吸引許多網友同步收看，留言表示「哇！車廂很寬敞，期待開放試乘」、「希望早點通車」。

「G12站周邊有3座公園，如同座落於森林中，還有新開幕的文心秀泰影城！」林佳龍表示，G12站將成為逛街、購物民眾進出熱門站點，入站可嗶悠遊卡、一卡通、i-cash、HappyCash等之外，也可使用花博卡進出。

台中市交通局長王義川說，捷運打造綠建築車站，重視節能、降溫等功能，工程進度達79％，正進行機電系統整合測試，預計2020年全線通車。

北捷強調，捷運綠線全車採全自動無人駕駛，車廂內裝以「空間最大化」及「貼近民眾需求」設計，座椅為粉綠色象徵綠色環保、粉紅色為博愛座，可移動式的手拉環設計避免民眾撞到，車廂內設有LED的到站顯示系統，讓乘客輕鬆掌握站點資訊。

(中國時報)