中捷來了 林佳龍直播介紹車廂

北捷機工處副處長許宗賢（左）10日向台中市長林佳龍（右）介紹車廂內部空間，體驗貼心座椅。（盧金足翻攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

台中捷運不只是方便快速的通勤工具，也是城市觀光列車！台中市長林佳龍10日到G12豐樂公園站，臉書直播介紹站體內部及車廂設備，體驗貼心的座椅、LED到站顯示系統、可往上扳起的手拉環等嶄新設計，網友紛留言「台中捷運的無人駕駛第1次看到」、「這樣我就想去台中玩了！」

林佳龍前往捷運G12站了解車廂軟硬體，台中捷運工程委託北捷代辦，北捷機工處副處長許宗賢到場說明車廂內部空間，從站體內部逐步進入車廂，閘門及電聯車的設計都呈現捷運綠線的特色。

林佳龍經多次直播台中市重大建設，直播愈來愈專業，吸引許多網友同步收看，留言表示「哇！車廂很寬敞，期待開放試乘」、「希望早點通車」。

「G12站周邊有3座公園，如同座落於森林中，還有新開幕的文心秀泰影城！」林佳龍表示，G12站將成為逛街、購物民眾進出熱門站點，入站可嗶悠遊卡、一卡通、i-cash、HappyCash等之外，也可使用花博卡進出。

台中市交通局長王義川說，捷運打造綠建築車站，重視節能、降溫等功能，工程進度達79％，正進行機電系統整合測試，預計2020年全線通車。

北捷強調，捷運綠線全車採全自動無人駕駛，車廂內裝以「空間最大化」及「貼近民眾需求」設計，座椅為粉綠色象徵綠色環保、粉紅色為博愛座，可移動式的手拉環設計避免民眾撞到，車廂內設有LED的到站顯示系統，讓乘客輕鬆掌握站點資訊。

(中國時報)

林義豐擬再辦動漫音樂節 百元偽鈔流竄 北屯市場受害

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。