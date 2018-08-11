2018年08月11日 04:10 中國時報 主筆室

前行政院長江宜樺赴中正大學任教，遭到部分支持太陽花學運的校友反對。以江宜樺的學界成就、政界經歷，到中正大學任教，是再自然不過的一件事，但反江者顯然想複製當年阻擋江宜樺赴任台大的事件，由「少數校友」先出面批判，接下來再由時代力量黨立委徐永明、社民黨前召集人陳尚志，以「鎮壓太陽花學運」為由，公開表示反對。

這件事凸顯了台灣藍綠執政的一種極端對照。在陳水扁執政時，教育部主祕莊國榮屢次用不堪言論人身攻擊、侮辱馬英九，罵馬英九「很娘」、「小孬孬」、「讓他回去找媽媽」。政黨輪替後，政治大學校評會依《教師法》第14條第6款「行為不檢，有損師道」規定，決定不續聘莊國榮。結果，馬英九以總統身分聲援莊國榮，還批評政大「逾越比例原則」，馬政府的教育部以「法律有瑕疵無法解聘」為由，將政大不續聘莊的案子退回，使得莊國榮繼續留任政大公共行政系助理教授。

兩相對照就可以發現，綠營執政的心態之可議。藍營執政的自我約束、畏懼清議，在綠營執政時全然不存，對藍營人士撲天蓋地的追殺直到可怖的境地。江宜樺在卸任行政院長時，在綠營追殺下，不但連台大教職都回不去，連他回母校耶魯當訪問學人，也遭到綠營人士到海外追殺而無法成行，後來轉而申請哈佛、史丹佛大學訪問，再到香港任教，開始了近3年的「海外流浪」。現在綠營人士又故技重施，要來卡江宜樺的中正教職。

江宜樺到底有什麼「滔天大過」，要綠營人士如此大動干戈地追殺？說穿了就是江宜樺站在「太陽花運動」的對立面，江宜樺是對的，就表示太陽花占領行政院是錯的，因此對於太陽花運動的受益者來說，自然對江宜樺感到芒刺在背。如果說「拔管」還必須透過程序正義的爭執來處理，「反江」則連這點都省了。

然而，所謂「作戲作全套」，今天道貌岸然指責江宜樺的政治人物，對於民進黨政府暴力驅離大觀自救會，卻好似事不關己、雲淡風清。當年的太陽花運動是侵入了行政院辦公場所；而大觀自救會只是要在蔡英文總統的公開場合附近表示抗議，在馬政府時期習以為常的事情，現在的民進黨卻無法忍受。看到這些場景，就知道「鎮壓」二字是如何無稽。

這些雙重標準的反江者能夠代表誰呢？代表抗議政府粗暴執法，代表捍衛、同理弱勢族群的人都毫無說服力，反江者唯一能代表的，是綠營取得政權之後的「新黨國體制」。

然而，在這個新黨國體制下，又豈止江宜樺一位受壓迫者？從民進黨上台後，行政院、立法院、監察院三位一體，完全為民進黨以及其扈從服務，憲法的權力制衡功能逐漸瓦解，司法的獨立性在監察權的騷擾之下，也正在搖搖欲墜。

不當黨產委員會更是新黨國體制最前沿的操作工具，讓行政權可以不顧正當法律程序，說誰是國民黨附隨組織，誰就是國民黨附隨組織，伸手民團、充公民產。婦聯會、救國團國民黨早就控制不了，但是不是國民黨附隨組織仍是只憑民進黨的一句話，這等於是有牌流氓打著法律的旗號豪取強奪。

又如最近沸沸揚揚的台杉案。為了挪用資源，政府特別放寬銀行轉投資創投比例，於是將泛公股銀行的105億元投入台灣人民無法監督的台杉公司。台杉公司要投資哪些團隊？會不會都是民進黨的「好朋友們」？完全是黑箱作業。但民進黨政府仍可以無視議論，堂而皇之地進行。

國民黨在威權執政的「黨國體制」下，被詬病的「國庫通黨庫」，到了民進黨的「新黨國體制」則變質成了「國庫通私庫」。凡此種種皆可印證，民進黨是否已拿到「絕對權力」尚不能定論，但卻已經明顯地走向「絕對腐化」的道路。台灣的民主正在快速地被掏空中，綠營的新黨國體制已成了台灣民主的首號敵人。

年底的選戰，人民必須用選票向執政者傳達清楚的訊息：不容台灣民主走回頭路，要堅定地向「新黨國體制」說不！

(中國時報)