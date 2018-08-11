柯P的總統夢

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中國時報
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台北市長柯文哲最近行程滿檔，為了新書簽書會全省趴趴走，9日傍晚還趕赴外雙溪翠山莊密會前總統李登輝，阿輝伯對柯P競逐大位多所期許。這真的有趣了，柯P好像不是在尋求連任，而是為圓總統夢鋪路。

柯P選市長，竟凝聚出選總統的態勢，其來有自。除了國民黨參選人丁守中與民進黨參選人姚文智，兩人民調都遙遙落後柯P，即令各家民調針對2020總統大選，不論是民進黨的蔡英文、賴清德，或國民黨的朱立倫、吳敦義，與柯P對決都望塵莫及。

在眾多評論看好柯P角逐大位的氛圍下，柯P的總統夢從原本的只閃過腦海3秒鐘就不再想，迄今已改口如果參選也是意外。這不禁令人想起，3年前柯P以台大醫師身分參選台北市長時，掛在嘴上的參選動機不也是「意外」兩字？

因此柯P9日密會李登輝，一點都不叫人意外！其目的當然是爭取台獨教父的支持，全力搶攻本土票源。當阿輝伯誇許柯P連任不是問題，期許競逐大位，並批判小英無能時，柯P內心的總統夢還會是浮光掠影嗎？

「有夢最美，希望相隨」，這是前總統陳水扁叫得最響亮的競選口號。柯P當下只要做好台北市長本分，有總統夢，很美，當然不是壞事，但作夢前至少做人要真心，真誠面對兩岸關係。

9日的柯李密會，當與會者勸說不要再講兩岸一家親時，柯P至少應勇於表達初衷，兩岸本是同血源、一家親，豈能為了向獨派靠攏就違背初衷而噤聲？這是競逐大位者最基本的海納百川胸懷，否則柯P一切的幻想終將是南柯一夢！

(中國時報)

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