2018年08月11日 04:10 中國時報 周天瑋

最近美國公告今年第2季經濟成長率達到4.1%，超出預期。回頭對照美國前總統歐巴馬所謂的「新常態」，是否可以說是他在2010年底向全世界做的忽悠？

「新常態」在歐巴馬時代就好像一個人從100層高樓墜落，掉到第83層的時候恰巧接到一個朋友來電問候近況。他平靜地回答：「目前還不錯啊。」

在歐巴馬的8年任期內，美國失業率居高不下，企業對投資環境不看好，他的經濟成長率平均僅只做到1.6%，相對於美國自二戰以來到2007年的增長平均值3.4%，他連一半都沒有。「新常態」的事實勝於雄辯，無法否認，當時甚至連立場偏右的評論界都信以為真了。

當川普在競選總統期間喊出增長3%甚至4%的時候，被譏諷為癡人說夢，可是他上任第1年就有兩季做到3%，上一季突破到4.1%，失業率並且降低到4%，黑人與拉丁裔失業率創歷史新低。換言之，他的經濟政策已經照顧到少數族裔了，這轉而變成是民主黨的政治噩夢。

他怎麼做到的？川普在第一年年尾排除萬難優先通過《減稅和就業法案》，將公司稅從35%降到21%，成為美國自1939年以來的最低稅率。世界各地的企業於是都深受吸引考慮投資美國，改做美國製造。

美國企業在海外總共蓄藏高達26兆美元的現金，過去因為美國稅率太高所以不願匯回境內。川普履行競選承諾，同意按照一次性15.5%的低稅率課徵回流，結果蘋果公司立刻和川普打電話，同意納稅380億美元，將2526億美元從海外搬回家，附帶將其中300億美元在美國做資本支出，預備創造2萬個職位。這僅僅是一例。這樣好的事情，歐巴馬當初怎麼不推動呢？他的國稅政策注重防禦，在全世界一筆筆打擊逃漏稅，而不去搞定既能進稅收又能做投資、創就業的超級大戶，令人費解。

川普政策被談論最少的是法規鬆綁，但其實非常重要。法規政令導致監管執行與合規的負擔，這是常識，可一般不會去將它的成本效益具體化，美國官方卻做此分析。據報告，歐巴馬政府在2016年所導致的這樣的「行政國」負擔就要花費2兆美元，比4年前增加了1000億美元。川普政府的目標則是不但要減緩「行政國」的膨脹，並且還要瘦身。他一上任，立即下達行政命令，規定聯邦政府機關每制定一條新規，必須至少廢止兩條舊規。

美國聯邦法規多如牛毛，《聯邦行政法規法典》在1950年大約有15000頁，到了2016年已經擴增10多倍。小布希卸任的當年《聯邦法規登錄》厚達大約79000頁，但「自由派」的歐巴馬在卸任當年卻厚達95000頁，創下紀錄。

川普第1年結束，當年《聯邦法規登錄》縮減了34000頁，也創下紀錄。他對法規鬆綁的貢獻，據公布，第1年實際廢止了22條舊規，成本負擔減少81億美元，這是雷根政府以來最大的鬆綁力度。

川普的這個舉措主要的效果不僅是輕裝，更塑造氛圍，讓企業主和投資人知道經商環境會愈來愈有利，可以放膽投資帶動增長。歐巴馬無奈的「新常態」大墜落，推其形成原因，答案其實不就在那個他領導下的，不利於施展經濟的臃腫行政國，以及大肥國所服務的千絲萬縷的利益糾葛。（作者為美國金融律師、北京大學前訪問教授）

(中國時報)