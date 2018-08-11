站在中國史上找台灣接點

2018年08月11日 04:10 中國時報 段心儀

教育部課審大會自11日起開始審議十二年國教社會領域新課綱，其中高中歷史有多項重大變革，新課綱不再分台灣史、中國史、世界史，而是以台灣、東亞及世界3分域，讓學生從主題關聯性來學習歷史，這到底是「去中國化的政治操作」，還是「從東亞看台灣與周邊互動是研究趨勢」？此議題若當成政治議題來討論，絕對無解；但若回歸教育本位，卻再清楚不過。

高中歷史必修從8學分降為6學分，教材當然必須刪改。但怎麼改才符合教育原理、學生需求才是關注的重點。但課綱草案真是從這個角度出發嗎？課審大會諸公又會如此考量嗎？眾多歷史老師憂心直言，實施這種課綱只有一個後果：歷史虛無化。

從教育原理來說，任何課程進行步驟都應由淺而深，由基礎而進階。學生若不先了解中國史，建立「時序」的概念，又如何擴展空間，進行「中國與東亞的歷史交會」呢？

目前小學課本裡沒有中國史，國中只有兩學期有中國史，一學期從三代講到盛清，一學期從晚清講到中華人民共和國。五千年複雜的中國史如此交代過關，真是粗略至極。高中時期卻要學生運用如此粗淺的歷史知識俯瞰東亞各國，針對「戶籍、土地、賦役與國家統治的關係」、「社會組織與國家的互動」、「華商對世界的衝擊與影響」、「東亞各國對西方帝國主義的回應」等，進行主題式的綜合分析研判，研修小組的想像力也太強了！這種去脈絡化的學習必然造成歷史的碎片化，最終一無所獲。

課審諸公若真能跳脫政治考量，回到學科本位思考，這種主題式教學可行，但得先幫學生奠基。300年台灣史真不必從小學到高中螺旋式學習3遍，學生都膩了。歷史分域合理的分配應該是：中國史、東亞史、世界史。

倘若真能如此，歷史課程的發展就產生無限可能性。以紮實的中國史為基礎，就知道日、韓、東南亞與中國政治文化上不可分割的關係。在這種大歷史觀下，台灣之子就有無限的發展空間。

甚至不妨在世界分域中討論「中國與中亞的歷史交會」、「中國與歐洲的歷史交會」，學生站在制高點上鑑古知今，就能找到「台灣之子如何與世界交會」的接點，規畫自己生涯地圖時，更能「何不策高足，先據要路津」。

人生寄一世，奄忽若飆塵。真以青年學子前途為念，課綱就絕對不能設計鎖國的困局。（作者為中華語文教育促進協會理事長）

(中國時報)