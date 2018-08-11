2018年08月11日 04:10 中國時報 劉順達

蔡總統預定12日出訪巴拉圭和貝里斯，大陸則宣布10日起至13日在黃海進行重大軍事活動，時機敏感，再度引發兩岸對立的疑慮。蔡英文執政2年多以來，罔顧大多數民眾希望兩岸關係穩定的期待，倒行逆施。相較南韓總統文在寅上任才1年多，兩韓關係快速的進展，真有天壤之別。

近日南韓多家公司自北韓進口煤礦事件引起美國不悅。美國國家安全顧問波頓馬上警告南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶，要求給個交代。其實自4月27日南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩簽訂《板門店宣言》以來，兩韓間的互動沒有停過。儘管美國居間作梗，要求南韓配合美國「北韓先棄核」的要求，否則兩韓不能重啟金剛山觀光等，但文在寅並未因此減緩兩韓交流的步伐。

兩韓已訂於13日在板門店召開高階會談，安排文在寅和金正恩在8月底舉行第3次「文金會」。

文在寅緊握金正恩的手，能夠抵抗來自美國總統川普之壓力的主要動力，一是6月南韓地方選舉，執政黨獲得壓倒性勝利，讓文在寅施政上無後顧之憂。一般也認為執政黨獲勝是由於「文金會」促進了和平。二是南韓民意對兩韓統一的支持。最近民調顯示有83.5%的南韓看好兩韓統一。

日前綠營機構的民調顯示，有46.3%民眾贊成接受「兩岸同屬一中」以恢復兩岸談判，36.7%不贊成，與1年半前相較，贊成和反對比例出現逆轉。蔡英文政府應該重視這項民意，趁早調整兩岸政策，否則不僅會造成內部不穩定，也無法和家門口的大國親戚好好相處，就算一直跑國外恐怕也無法阻止斷交潮。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

(中國時報)