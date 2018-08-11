蘇交揚起法國風 全場醉倒

2018年08月11日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

成立不到2年，團員平均年齡30歲的年輕樂團—蘇州交響樂團，首次在台演出，10日晚間由留法多年的指揮許忠領軍，與年僅23歲的鋼琴家萬捷旎攜手，在台北國家音樂廳帶來經典法國作品，包括德布西《海》、拉威爾《G大調鋼琴協奏曲》，還有華人作曲家陳其鋼的《五行》，展現實力和魅力，讓觀眾聽得如癡如醉。

樂曲多元 默契十足

許忠曾於12年來台與台北市立交響樂團合作，此次率蘇州交響樂團來台，與鋼琴家萬捷旎合作拉威爾《G大調鋼琴協奏曲》，他認為雙方已有合作此曲的經驗，此次更見默契，鋼琴家出身的他也指出：「在與樂團排練的過程中，她也一直成長。」而萬捷旎也表示：「這首曲子是非常需要樂團、指揮與鋼琴家的緊密合作，排練過程自己也更能聽樂團，確實是更有默契了。」

萬捷旎表示，拉威爾《G大調鋼琴協秦曲》在印象派的框架之下，有著舞曲、爵士曲風，多變而豐富的音樂元素，「應是很容易能吸引各種觀眾」。此外，上半場一開場的陳其鋼作品《五行》雖是以東方哲思的「水、木、火、土、金」為樂章，並演繹其間迴圈相生的關係，但許忠指出此曲概念清晰，幾次在海外演出的經驗可發現，對作品的接受與理解「完全沒有地域的差異」，團員的理解與詮釋亦十分清晰。

沒逛夜市 小小遺憾

首次來台，正式演出前直說「蠻緊張的！」萬捷旎一上台後便展現出她對音樂的熱情奔放，1歲便開始接觸鋼琴、5歲已在各類鋼琴比賽中屢屢獲獎的她，演出前的心態仍是「緊張點是好的，會讓我更專注。」一直期望自己在國際舞台上多介紹中國作品的萬捷旎，在海外多愛選擇《我的祖國》作為返場曲，在台則選了舒曼的《狂歡曲》第12首〈蕭邦〉作為獻禮。

對團員要求以嚴格著稱的許忠，則以自己此次來台沒有機會去逛夜市的小遺憾，說明自己對團員上台後的表現「不會吹毛求疵」。他表示「音樂會永遠是個謎」，有時候「小遺憾反而大於完全的滿足」。儘管如此，但許忠也強調，與蘇州交響樂團駐地，約500個座位的蘇州金雞湖音樂廳相較，有較多反響效果支撐，但超過2000個席位的台北國家音樂廳「演奏起來舒服，但清晰度也更為要求。」對台灣觀眾素養印象深刻的許忠，也期望此行讓台灣觀眾對蘇交也留下深刻美好的記憶。

(中國時報)