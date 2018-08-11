搖滾老夫子封面 250萬元拍出

2018年08月11日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

名噪一時的經典漫畫《老夫子》，日前再登蘇富比拍賣展售，在網路上由藏家和網友競標，其中1964年完成的〈搖滾老夫子〉原稿封面，呼應當年披頭四訪港熱潮，昨日以65萬港幣售出，折合台幣約為250萬元，比過往《老夫子》在蘇富比的售價都還要高，創下紀錄。

《老夫子》作者王家禧的長子王澤，也是一名漫畫家，他表示，這個展會原本應該要在2017年舉行，「但去年父親過世，我們沉澱了1年多，才決定舉辦懷念父親的展會，和更多人分享父親的作品。」

王家禧是華人重要漫畫家，他1925年生於天津，1956年移居香港，為了養家餬口，以長子姓名「王澤」為筆名發表漫畫，其中又屬幽默詼諧的《老夫子》，最受到歡迎。特別的是，後來王澤也走上了父親的漫畫之路，漫畫迷多以老王澤、小王澤的稱呼，區分兩名作者。

王澤表示，由於第一期《老夫子》封面原稿已遺失，所以第二期漫畫封面〈搖滾老夫子〉，可說是目前現有最早的封面原稿。

〈搖滾老夫子〉封面在本月1日上線競標，即引發廣大的漫迷、藏家關注，金額一路從12萬港幣、25萬港幣、32萬港幣、40萬港幣到65萬港幣結標，顯見魅力不減。

此外，除了〈搖滾老夫子〉，王澤想念父親而創作的《弦外之音》系列作品，也在蘇富比獲得廣大迴響。王澤表示，父親所創造的「老夫子」，將永遠陪伴他在創作的道路上前行。

(中國時報)