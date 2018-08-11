聲音突槌 多明哥改唱男中音

2018年08月11日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

聲樂家的「樂器」就是聲音，這項「樂器」該如何保養才可以避免職業傷害？當聲帶出現狀況又該如何自處？三大男高音之一多明哥因聲帶老化，改唱男中音跟指揮；卡列拉斯舉行退休告別音樂會，用技巧彌補缺陷，都是智慧。

明年是多明哥進入大都會歌劇院演唱滿50年，對他來說深具意義，雖然高音已經唱不上去，但多明哥還是可以找到自己的位置。多明哥說，年紀到了一個階段，高音的確有困難，他也選擇唱男中音的角色與音樂，讓音樂性超越他音色上的缺陷。

開口唱歌，對已故的帕華洛帝來說不費吹灰之力，但回顧帕華洛帝這一生，除了難過美人關之外，也過不了美食關。

在紐約大都會歌劇院進行歌劇告別演出時，帕老曾經懊惱地說：「如果生命可以回頭，我不會讓自己這麼重。」帕華洛帝曾經在1998年成功減掉了40公斤，「自己覺得那時的聲音比較好。」帕華洛帝表示的確是因為體重過重，膝蓋無法承受，演唱幾乎無法到達「顛峰」，後期他幾乎都坐在椅子上表演，還要偷藏幾杯水。

「想要當專業歌手，只有天賦是不夠的，還要花很多時間與樂譜奮戰。」為了避免職業傷害，女高音曹秀美過著極有紀律的生活，她每天做大量運動，只吃精緻食物；為了不讓聲帶神經麻痺遲緩，曹秀美硬生生戒掉韓國人一日不可不食的泡菜，對待自己的身體猶如珍貴樂器，「我不僅要有美麗的聲音，還要是位美麗的藝術家。」

(中國時報)