愛情觀入化境 黃小琥看山不是山

黃小琥相隔1年多昨在台北Legacy開唱。（蘇蔓攝）

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中國時報
報導、林依萱（師範大學實習生）

黃小琥繼去年成功征服台北小巨蛋後，10日在台北Legacy相隔1年多再次開唱，外籍男友、女兒也到場力挺！她昨除邀師弟妹林俊逸、賴銘偉及葉瑋庭獻聲，還精心準備歌單回饋樂迷，詮釋汪峰的〈存在〉及盧廣仲的〈魚仔〉，黃小琥直誇：「〈魚仔〉不管什麼年齡層，一聽就非常喜歡，當然也要歌頌盧廣仲好可愛、很誠懇！」

昨黃小琥除選唱招牌歌〈不只是朋友〉、〈沒那麼簡單〉，也準備台語、英文歌曲，歌單橫跨「三聲帶」，並以〈不敢唱的歌〉獻給女兒。曾有過一段婚姻的她，如今與德國男友穩定交往9年，聊起愛情觀，她笑說：「我現在看山不是山、看水不是水，穩定地生活！」目前仍無結婚念頭。

合唱〈奉獻〉共勉

她愈活愈自在，唱的情歌深植人心，直言：「都會情歌之所以能夠讓大眾感同身受，是因為大家要面臨經濟的壓力以及競爭的壓力，所以能夠留給自己的時間實在少之又少，既然沒什麼時間留給自己了，那當然要對自己好一點。」

林俊逸、賴銘偉及葉瑋庭都從歌唱比賽出道，加上近年兩岸選秀節目百花齊放，黃小琥說：「現在年輕人要被聽到、看到，過程相當辛苦，必須過關斬將才有機會。」因此她特別提攜後輩，昨節目尾聲與師弟妹合唱〈奉獻〉，勉勵大家除了比較薪資、名牌包、名車、豪宅外，「先問問自己能夠為身邊的人奉獻多少。」

(中國時報)

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