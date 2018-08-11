林柏叡曝情史遭大隻女狂吻

2018年08月11日 04:11 中國時報 潘鈺楨 、 報導

電影《鬥魚》3位男主角林柏叡、吳岳擎、林輝瑝10日受訪，林柏叡4月被爆和雷婕熙育有一女，又被拍到與王淨在公園熱吻，談到目前感情狀況，林柏叡不說明白，僅說「等電影下檔再解釋」，留下無限想像空間。

陳玟錦（靜宜大學實習生）

他說新聞爆發時電影已殺青，監製柯宜勤看到新聞才知此事，對林柏叡說「辛苦你了」，還用「天將降大任於斯人也」鼓勵他。王淨在新聞爆發前就知道他有女兒，他認為兩人現在關係就如同電影角色「于皓跟小燕子」，他說：「目前就是螢幕情侶，現在宣傳電影，就是『回到戲裡』。」被問兩人究竟是不是情侶，工作人員趕緊跳出來護駕，形容他們「比螢幕情侶還像情侶」。

單親爸不急娶妻

林柏叡自認現在家庭與感情生活「滿好的」，雖為人父但還不急著娶妻，他說：「衝事業為主。」他回憶拍《鬥魚》時女兒出生兩個月，有天回飯店跟女兒視訊，因為太想念，忍不住狂哭，讓吳岳擎看了嚇到。他說，那陣子心理壓力很大，為了女兒奶粉錢，最多兼3份差，這次為了專心宣傳新片，還辭掉燒肉店工作。

吳岳擎被甩痛哭

林柏叡過往的感情離奇，187公分的他在幼稚園時很瘦小，曾遭大隻女「強壓狂吻」，心理留下陰影，他說：「她壓在我身上，從我雙手開始親，親到我臉頰，一開始有點受驚，但後來覺得滿開心的。」

吳岳擎高中曾跟好兄弟喜歡同一個女生，本來兄弟要幫他追，後來兄弟跟該女交往，讓他錯愕到在宿舍聽著陳奕迅的歌痛哭。林輝瑝暗戀過一個女生8年，在他要對女方告白之際，對方回頭與劈腿的前男友復合，讓他忍不住在電話中痛罵女生，事隔多年坦言自己太衝動。電影17日在台上映。

(中國時報)