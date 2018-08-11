張立昂卡詞 被嗆「不用來了」

張立昂（左）和葉星辰主演的《三明治女孩的逆襲》本周日晚完結篇。

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中國時報
專訪
郝心翔是拍偶像劇的快手導演。

張立昂在偶像劇《三明治女孩的逆襲》拍戲現場和女主角葉星辰常卡詞，曾被導演郝心翔罵翻。談起首次合作的演員們，導演郝心翔透露，最嚴重一次是嗆張立昂和葉星辰：「如果一直卡詞沒準備好，明天就不用來了。」導演因此撤班不拍，葉星辰被嚇得每天化妝前就先問化妝師「導演今天心情怎麼樣」，張立昂為此也下載APP軟體，克服記不住台詞的心理障礙。

張立昂先前被拍到醉酒模樣，郝心翔說：「他拍這檔戲壓力大，殺青酒那晚喝多了才這樣。」他知道張立昂一直想突破記不住台詞的罩門，所以利用軟體，把對戲演員的台詞輸入，並自動播放，靠這方法在房裡背台詞做功課，郝心翔笑稱：「還好已經拍到後期，如果還在前期，他會死得很難看。」同劇的郭彥甫也不斷被K，形容拍這檔戲像到了「堂口」。

導演轉性硬起來

郝心翔過去導戲溫和，這次「轉性」，像個流氓般猛譙演員，他直言是因為經歷3個「難搞」演員的洗禮，這次才「硬起來」先下馬威，於是開拍前先訂下「不准卡詞」的遊戲規則。第一次當製作人兼導演的郝心翔，為了證明台劇也可以做得到的企圖心，除了將2個主場景從無到有搭景、三明治店及女主角、子閎的住處也都是獨棟改裝，並請造型師到韓國為演員戲服治裝，十分用心。

(中國時報)

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