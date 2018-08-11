崔恕傳孝：從生活做起

2018年08月11日 04:11 中國時報 蔡琛儀 、陳家祥（銘傳新聞實習生） 專訪、陳家祥（銘傳新聞實習生）

崔恕（前）和爸爸感情好，從小就視父親為偶像。

崔恕（前排左）和爸媽、妹妹一家和樂融融。

大陸作詞人崔恕受邀擔任「2018第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」評審，他認為每個人隨年紀不同，對孝順的想法也不同。他比喻，小時候的自己像周杰倫歌曲〈聽媽媽的話〉，覺得「只要聽話就是孝順」；長大有能力後，總想再為他們多做事情，或是帶他們旅行，因此他現在認為的孝順，其實就是從日常生活中體現的舉動。

崔恕爸爸曾從事銀行業，媽媽則是學校職員，家裡還有一個妹妹，他從小生長在鮮少打罵的家庭，爸爸對他有求必應，他想買什麼東西，爸爸幾乎都一口答應，也不會強逼他要學才藝等，讓他自由適性發展。

媽聽〈父子〉落淚

崔恕平時很少提到母親，他表示母親是低調溫柔的女子，現在是他和爸爸間的潤滑劑，但他坦言自己是男生，跟媽媽相處還是有些害羞，也從來沒和母親說過肉麻話，直到某次去參加公益活動，才終於公開喊了一句：「媽媽我愛妳！」

他曾創作過許多與親情相關的歌曲，其中曾獲得2016年央視春晚最受觀眾歡迎票選的〈父子〉是他和爸爸的合唱曲，平實的詞曲刻畫濃厚的父子情。他和爸爸感情融洽，但有感於大多華人父子相處有代溝，希望能藉此喚起大眾對父親的關心，消除隔閡。當時的他也已是人父，以父親的角度設身處地來創作，「還沒當爸爸以前，無法想像爸爸這個角色對孩子多麼無私，有小孩後，覺得是比自己生命重要的感覺。」

他笑說爸爸一直很愛唱歌，為了一圓父親的歌唱夢，特地找爸爸合唱，他寫好〈父子〉的Demo後拿給雙親欣賞，媽媽聽了當場落淚，爸爸卻說：「詞不錯，但曲不好聽。」他打趣說：「他就算覺得不好聽也要錄，這是我自己寫詞寫曲，所以最後還是逼著他錄完。」

帶家人四處旅遊

崔恕如今在北京、珠海兩地置產，父母住在珠海，女兒也在珠海上學，因此平常在北京工作的他每逢周末一定會回珠海，也會定時帶全家人出外旅遊，趁著父母還年輕有體力陪他們四處走走；他最大的遺憾，便是來不及帶著從小帶他長大、但已逝的爺爺奶奶看看世界。

他呼籲參與孝親獎創作人，「真誠」最重要：「每個家庭對父母感受都不同，只有真情展露，任何的形式曲風都可以表達，周杰倫沒出來以前，也沒人知道可以用說唱的方式來講媽媽。」

(中國時報)