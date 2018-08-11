音樂詩人崔恕 填詞《甄嬛傳》成經典

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中國時報
專訪、陳家祥（銘傳新聞實習生）
崔恕曾替《後宮甄嬛傳》片頭曲〈紅顏劫〉填詞。
崔恕會唱又會寫歌詞，有「音樂詩人」、「情懷歌者」的美名。（取材自微博）

大陸音樂人崔恕在大陸素有「音樂詩人」、「情懷歌者」的美名，出道13年以來，填詞過的歌曲超過500首，參與創作及製作的唱片更是超過100張。台灣民眾或許對崔恕這名字有些陌生，但常看陸劇的觀眾，肯定聽過他填詞的作品，最有名的當屬由姚貝娜所唱的夯劇《後宮甄嬛傳》片頭曲〈紅顏劫〉。

崔恕出生於黑龍江省延壽縣，他並非音樂科班出身。他大學念理工知識，但他對此毫無興趣，畢業後崔恕到北京打拚投身媒體。

後來，他毅然決然辭掉工作，正式踏入音樂圈，除了替不少電視劇歌曲填詞，自己也推出《公冶長》、《長生不老》、《老好人》3張專輯，更辦過「拾年拾回作品展」音樂會，還請到譚詠麟當嘉賓，現在更自己開公司，也和「廣場舞女王」崔子格共結連理，身兼歌手、作詞人及老闆、丈夫和爸爸等多重身分。

崔恕也是常出現在歷屆音樂風雲榜、華語音樂傳媒大獎、TOP中國流行音樂榜等華語樂壇專業獎項評委的熟面孔。合作過的藝人橫跨兩岸三地，包括莫文蔚、謝霆鋒、庾澄慶、任賢齊、齊秦、劉若英、陳偉霆等，甚至曾替韓星SE7EN填過歌曲〈七夕〉的中文詞。

(中國時報)

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