馬克華柏格 護送線民《拳力逃脫》

馬克華柏格飾演CIA探員，為了電影練壯身材。（CatchPlay提供）

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中國時報
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馬克華柏格（左）與飾演線人的伊科烏艾斯，身陷重重危機。（CatchPlay提供）

電影《拳力逃脫》是馬克華柏格（Mark Wahlberg）從動作賣座片回歸到劇情片的作品，他為角色減重14公斤，操出精實健美的完美體態，自信說：「我可是為這部電影盡了全力！」

華柏格與導演彼得柏格（Peter Berg）已合作《愛國者行動》、《怒火地平線》、《紅翼行動》3部電影，他說：「我們合作的電影，都是基於現實生活中的悲劇而創作出的作品。」本來他飾演的CIA探員「詹姆斯」在電影裡只會是個小角色，但很快地大家就改變想法了，「我們很喜歡詹姆斯，他那種對所有事情都有所了解，而且如此毫無歉意的樣子。」

戲中陷危機現實生活優渥

他在片中任務是護送重要線人，現實生活中他不必過得這麼辛苦，長年盤踞富比士收入最高男星排行榜，副業做得嚇嚇叫，除了漢堡店「華伯堡Wahlburgers」，最近也在俄亥俄州哥倫布市推出他的第一家汽車經銷商「Mark Wahlberg Chevrolet」，事業做很大的他說：「我不用負責實際銷售。我一直都是汽車愛好者，能夠為哥倫布，俄亥俄州以及任何其他人提供服務都是很美好的。」

樂意賣車給別人，卻不希望14歲女兒Ella開車，他自認還沒準備好讓女兒當駕駛，雖然俄亥俄州規定居民可以在15歲半考取駕照，但他佯裝生氣說：「我要改變這項法律，我覺得21歲比較剛好。」

印尼出任務一路仇家追殺

電影敘述經驗老道的CIA探員詹姆斯（馬克華柏格飾）在印尼出任務，目的是護送一名重要線人飛往美國，並負責他的人身安全，印尼市中心到機場距離22哩，這一路上危機四伏，來自不同背景的仇家都要他們死，一不謹慎就會喪命。電影17日在台上映。

(中國時報)

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