慶讚中元金彭派箱 呷甜大分量

2018年08月11日 04:11 中國時報 徐力剛 報導

慶讚中元金彭派箱附贈「普渡旗」期許來年順遂平安。（陳俊吉攝）

「旺仔小饅頭」體積小易消化，深受小朋友喜愛。（陳俊吉攝）

「旺旺仙貝」（上）、「雪月仙貝」以稻米為原料製作，符合中元節以米施食傳統。（陳俊吉攝）

甜食風味零嘴「浪味仙（田園蔬菜）」普渡時照顧「好姊妹」專用。（陳俊吉攝）

農曆7月15日的「中元普渡」是民間祭祀盛典，無論是道教的中元節，亦或是佛教的盂蘭盆節，皆透過儀式表達對鬼神崇敬之意，今年中元節在國曆8月25日，民眾忙著準備祭品供養好兄弟，祈禱來年平安順遂。

傳統祭祀中常見三牲四果，包括豬、雞、魚3種肉類，及4種時令鮮果，但現代人工作繁忙，結合傳統習俗與美味的產品為潮流所趨，今年中元普渡最佳神器非「慶讚中元金彭派箱」莫屬，大分量金彭派，匯集多種類商品，包括旺旺仙貝、雪月仙貝、浪味仙（雞汁與田園蔬菜口味）、旺仔小饅頭等，全省7-ELEVEN同步販售，適合慰勞所有好兄弟。

旺旺仙貝真空包裝

民以食為天，其中「米食」為華人主食，自殷商以來就以米食祭祀神靈，又受到佛教蒙山燄口法會以米施食的影響，以米食普渡好兄弟的信仰深入民間，而「仙貝」類商品使用稻米製作，反覆揉碾成粿後再以高溫烘焙，真空包裝設計更可延長食物保存期限，一直是熱門祭祀品項。

寺廟外型打造外盒

現代社會講求性別平等，拜拜當然也不能例外，俗話說「呷甜甜、笑咪咪」，金彭派箱備有「好姊妹」最愛的甜食風味「浪味仙」，有拜有保庇。而專為孩童設計零嘴「旺仔小饅頭」體積小方便食用，口感酥鬆易消化，加上大分量包裝，適合「小兄弟」分享，可謂老少咸宜。

「慶讚中元金彭派箱」以大器彭派為設計理念，展現滿滿誠意與用心，貼心打造「金誠意三步驟，三秒彭派拜」祕訣，紅色外箱以寺廟外型為靈感發想，透過1撕、2推、3插步驟，箱體化身廟宇造型，整箱祭拜祈求來年福氣至。

早年普渡大多由村莊統一舉行，各家準備豐盛供品置於廟前長桌，再將旗幟插於供品，有討個好彩頭之意，寓意來年豐順。今年祭祀時，別忘了插上「慶讚中元金彭派箱」附贈的「普渡旗」，旗上印有慶讚中元字樣，傳遞心意。

(中國時報)