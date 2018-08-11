慶讚中元金彭派箱 呷甜大分量

鬼月限定「慶讚中元金彭派箱」網羅多款經典商品，搞定祭祀不煩惱。（陳俊吉攝）

友善列印
中國時報
報導
慶讚中元金彭派箱附贈「普渡旗」期許來年順遂平安。（陳俊吉攝）
「旺仔小饅頭」體積小易消化，深受小朋友喜愛。（陳俊吉攝）
「旺旺仙貝」（上）、「雪月仙貝」以稻米為原料製作，符合中元節以米施食傳統。（陳俊吉攝）
甜食風味零嘴「浪味仙（田園蔬菜）」普渡時照顧「好姊妹」專用。（陳俊吉攝）

農曆7月15日的「中元普渡」是民間祭祀盛典，無論是道教的中元節，亦或是佛教的盂蘭盆節，皆透過儀式表達對鬼神崇敬之意，今年中元節在國曆8月25日，民眾忙著準備祭品供養好兄弟，祈禱來年平安順遂。

傳統祭祀中常見三牲四果，包括豬、雞、魚3種肉類，及4種時令鮮果，但現代人工作繁忙，結合傳統習俗與美味的產品為潮流所趨，今年中元普渡最佳神器非「慶讚中元金彭派箱」莫屬，大分量金彭派，匯集多種類商品，包括旺旺仙貝、雪月仙貝、浪味仙（雞汁與田園蔬菜口味）、旺仔小饅頭等，全省7-ELEVEN同步販售，適合慰勞所有好兄弟。

旺旺仙貝真空包裝

民以食為天，其中「米食」為華人主食，自殷商以來就以米食祭祀神靈，又受到佛教蒙山燄口法會以米施食的影響，以米食普渡好兄弟的信仰深入民間，而「仙貝」類商品使用稻米製作，反覆揉碾成粿後再以高溫烘焙，真空包裝設計更可延長食物保存期限，一直是熱門祭祀品項。

寺廟外型打造外盒

現代社會講求性別平等，拜拜當然也不能例外，俗話說「呷甜甜、笑咪咪」，金彭派箱備有「好姊妹」最愛的甜食風味「浪味仙」，有拜有保庇。而專為孩童設計零嘴「旺仔小饅頭」體積小方便食用，口感酥鬆易消化，加上大分量包裝，適合「小兄弟」分享，可謂老少咸宜。

「慶讚中元金彭派箱」以大器彭派為設計理念，展現滿滿誠意與用心，貼心打造「金誠意三步驟，三秒彭派拜」祕訣，紅色外箱以寺廟外型為靈感發想，透過1撕、2推、3插步驟，箱體化身廟宇造型，整箱祭拜祈求來年福氣至。

早年普渡大多由村莊統一舉行，各家準備豐盛供品置於廟前長桌，再將旗幟插於供品，有討個好彩頭之意，寓意來年豐順。今年祭祀時，別忘了插上「慶讚中元金彭派箱」附贈的「普渡旗」，旗上印有慶讚中元字樣，傳遞心意。

(中國時報)

台灣美食展 穆斯林美饌首登場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。