台灣美食展 穆斯林美饌首登場

2018年08月11日 04:11 中國時報 何書青 報導

首度登場的穆斯林美食館中，有專業的穆斯林書法老師，免費在卡片上寫下民眾名字留念。（何書青攝）

「2018台灣美食展」10日在台北世貿1館展開為期4天展期，共分為「美膳台灣」、「探索廚藝」、「美味時光」、「土地台灣」、「異國美食」5大展區；其中「異國美食」區共有4館，來自日本的地區就占了3館，值得注意的是，唯一非日本的異國美食館是首度出現的穆斯林美食館。

政府積極推動新南向政策，近年來東南亞遊客訪台人數趨升，早有飯店業者看好東南亞龐大客群，力求通過穆斯林認證、打造穆斯林廚房和客房，此風潮也顯現在今年台灣美食展，穆斯林美食館不僅是初次登場，更是「異國美食」中占地最大的攤位。

該館不僅有琳瑯滿目的穆斯林美食、飲食文化資訊、服裝試穿、特色場景拍照區，現場還有專業穆斯林書法老師，免費幫民眾用特殊的穆斯林書法，在穆斯林美食館卡片上寫下名字，成為專屬特色紀念品，1日2場限量提供。

吸上班族買餐券

日本攤位依然深受台灣人喜愛，今年岩手縣在每個整點推出限量現做特色美食試吃，其中更有來自岩手縣的日本和牛，嘗一口價值就約150元；香川縣有特色的幸福花嫁菓子冰淇淋和限量手工商品；札幌則有夜景造景可供拍照。

各飯店餐券也是必搶商品，台北神旺大飯店澄江鍋物餐券每張650元，旅展現場買10送1，首日就有上班族集資，一口氣買下200張；台北美福大飯店首日業績突破300萬，位居所有飯店之冠，其中，彩匯平日自助午餐單人券，不定期快閃推出，每張僅990元；福容大飯店推出的烤鴨3吃饗宴餐券999元也是熱門商品。

(中國時報)