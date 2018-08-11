張訓瑋＆王樂妍 沒告白就在一起

2018年08月11日 04:11 中國時報 徐亦橋 報導

王樂妍個性活潑，演偶像劇意外找到愛情，MICHAEL KORS黑色綁帶洋裝1萬900元、Whitney紅色鉚釘七夕鍊帶包2萬2000元、黑色高跟鞋價格未定。

MICHAEL KORS的Kors Color半寶石項鍊，8000元。（MICHAEL KORS提供）

校園驚悚電影《藍色項圈》導演張訓瑋與女友、演員王樂妍時尚同框，展現甜蜜情侶日常，張穿MICHAEL KORS藍色格紋襯衫4700元、深藍色休閒褲8500元、Gage深藍色皮革腕表9200元；王穿牛仔短外套8400元、藍色碎花雪紡長洋裝1萬600元、白色高跟鞋8200元，佩戴Kors Color半寶石項鍊8000元、Custom Kors方晶鋯石手環1萬300元及戒指1萬元。

MICHAEL KORS的Mercer粉紅蛇紋大方包，2萬7100元。（MICHAEL KORS提供）

MICHAEL KORS的Kent迷彩後背包，1萬2300元。（MICHAEL KORS提供）

MICHAEL KORS的Custom Kors鋯石嵌套戒指，1萬元。（MICHAEL KORS提供）

MICHAEL KORS的Mercer Link玫瑰金雙圈戒指，6200元。（MICHAEL KORS提供）

導演張訓瑋與女演員王樂妍相戀5年，首度公開同框就是拍時尚，樂妍拍照熟門熟路，但導演也非省油的燈，換下T恤、改穿MICHAEL KORS襯衫、變身輕熟型男，魅力電到女友眼睛發直，樂得說好像拍婚紗，還裝MAN用手臂勾住男友說：「他是我的女人。」合照閃炸、狗糧狂撒，只拍5分鐘就收工，果然，情侶照拍「自然的尚好」。

她活潑 他誠懇 互有好感

王樂妍演出《我的老師叫小賀》、舞台劇《偽婚男女》獲得矚目，張訓瑋也是狠角色，當過《露西》台灣區副導，被稱為電影圈超級「救火隊」，「總能輕鬆執行搞不定的片子」，他擔任導演的校園驚悚電影《藍色項圈》9月上映。那女星與導演的愛情故事想必很驚心動魄…， ㄟ ，其實並沒有，基本上是個很平凡的愛情故事。

張訓瑋2013年為偶像劇《我愛你愛你愛我》找演員，王樂妍在他眼中當時是「很美的女演員」、「個性與戲中角色接近」而列入名單中，樂妍初見導演也只覺得「親切」、「講故事很有趣」，就算樂妍當上女主角，兩人也還是客氣的工作夥伴，雖去浪漫的北海道拍戲，王樂妍笑說：「我還以為他在整我，第一天就拍哭戲。」

戲殺青後，對於彼此工作態度很欣賞的兩人，反而才密集地聯絡，張訓瑋說，「遇到有默契的工作夥伴時，會私下變成朋友。」他受到她的活潑感染，她則感受到他對旁人的誠懇與善良，居然在沒告白的狀況成為一對。「開始每天和一個人聯絡、相處，就自然而然（在一起）。」王樂妍說現實不是偶像劇，兩人只是一直聊天，「我們沒有誰追誰，就很自然，（笑）但我（對外）一定要說，是他追我。」

他拍驚悚片 她是最佳觀眾

導演與女星的戀情很日常，兩人在對方專注工作或思考時不打擾對方，enjoy彼此的陪伴，並慎選適當時間點提出建言，點出對方盲點，像張訓瑋常說演員演舞台劇能學習與吸收，因此樂妍遇上《偽婚男女》時勇於接受挑戰，樂妍則看了20幾次《藍色項圈》，並笑說自己現在稱張訓瑋是「鬼王導演」，「他是個很會說故事的人，很多奇奇怪怪的畫面，他都想得出來。」劇情融合校園與驚悚，在台北電影節首映以及到韓國富川國際奇幻電影節，觀眾都反應熱烈，將於9月14日上映。（文轉S2、S3）

（張訓瑋髮型／JANET、王樂妍髮型／SCOTT、化妝／劉培華、攝影／JOJ PHOTO）

(中國時報)