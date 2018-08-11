Truda＆Frank－愛到無悔 甘心跟她去冒險

2018年08月11日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

Truda（左）和Frank去年夏天到澎湖找朋友玩，架腳架自拍，留下美好的回憶。（Truda提供）

（文接S1） 這一段淡水的愛情故事，要從Truda 20歲和Frank 22歲那年說起。讀淡大法文系的Truda有次上天文學通識課遲到，教室人滿為患，她蹲了10分鐘，發現統計系的Frank身旁有位子，便坐了下來。因為她對科學一竅不通，苦惱找不到考古題，沒想到Frank開門見山問她說：「妳需要考古題嗎？」

這一問，他有了她的電話和E-mail，連續1、2個月找她碰面聊天，連摔車跛腳也鍥而不捨。有天他假藉天文學之名邀她上九份看星星，這一晚，她覺得跟他在一起很自然，不講話時也很自在，便決定跟他在一起了。

他畢業後在中國信託當銀行行員，她一路從事行銷工作，待過微風、網路居家媒體DECOmyplace，曾創立居家品牌「一桌美好」賣日本餐具，現任職於淡水手工皂起家的「雪文洋行」。他們過往雖在台北工作仍常回淡水，有次去「天使熱愛的生活」咖啡店，認養中途之家的貓咪，2014年決定回淡水住，回到貓咪的出生地，也是他們相識、相戀的所在。

她長年工時長，假日也得辦活動，他常等她下班，等3、4小時是家常便飯，有回她辦接吻大賽，他當然配合跟她組隊報名參賽；她自營品牌去華山市集擺攤，他也去幫忙。兩人雖有過爭執，他不解問：「妳是被虐狂嗎？」仍持續用行動支持她的工作，如今她要設計陳列，他也樂於當幫手。

上個月她想學Swing搖擺舞，愛打泰拳的他幫她報名且一起去學，近來他們多了練舞的時間和共同話題，她回想這8、9年，感謝也感動「他很願意跟我去冒險」，笑說他在睡覺說夢話時都會笑著回應她，總是對她很溫柔，「世界上沒有人比他對我更好了。」這一路，他們還會一直攜手走下去。

(中國時報)