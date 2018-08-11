派克＆朵兒－美食牽線 吃出好感情

2018年08月11日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

朵兒（左）跟派克透過交友APP Paktor認識，兩人以最簡單的小幸福點滴累積愛情，一起走了兩個年頭。（朵兒提供）

小小的事情，卻能讓對方感動，這就是數據分析師朵兒跟工程師派克兩人的生活寫照；透過交友APP Paktor認識，一開始只想有個聊天的伴，兩人在網路上聊了兩周，第一次約出來見面，「看完電影後去吃飯，我們採AA制付錢！」沒想到一路相處下來，兩人一走就是兩年了。

相處3個月後，在派克生日的當天，他自己上演了一場隆重的戲碼，朵兒說：「明明就是他生日，但他還準備了告白稿！」當天派克準備了卡片，寫好講稿，還邀請一大票朋友們進行試讀，真心的舉動感動朵兒，兩人也就這樣一起走過兩個年頭。

兩人都是Paktor第一個配對上的人，從一句「來聊聊吃的吧！」開始展開愛情。派克透露朵兒最容易生氣的時刻，通常就是肚子餓時，「所以我都會在包包放好各種零食，可以隨時安撫她的情緒。」派克貼心的表現還不止是這樣，他愛屋及烏的舉動正是吸引朵兒的關鍵，「他不僅對我好，還會對我媽媽好！」朵兒的母親之前開刀，派克不僅來醫院送飯，出院後還常帶著女友與媽媽出去散心，也會幫忙去家裡做家事，只為讓朵兒能多休息睡一下。

派克表示「還沒交往前，看到朵兒扶老人或盲人過馬路，當下覺得她真是一個很善良的人！」兩人目前還沒30歲，預計兩年內要結婚，朵兒坦言對結婚會有憧憬，現在會拉著男友去看婚戒。訪談到最後，派克很自然對朵兒說出：「我愛你」，朵兒也甜笑答：「謝謝你愛我。」

(中國時報)