派克＆朵兒－美食牽線 吃出好感情

派克（右）不僅對朵兒好，也相當照顧她的媽媽，這一點是朵兒最喜歡他的地方。（朵兒提供）

友善列印
中國時報
報導
朵兒（左）跟派克透過交友APP Paktor認識，兩人以最簡單的小幸福點滴累積愛情，一起走了兩個年頭。（朵兒提供）

小小的事情，卻能讓對方感動，這就是數據分析師朵兒跟工程師派克兩人的生活寫照；透過交友APP Paktor認識，一開始只想有個聊天的伴，兩人在網路上聊了兩周，第一次約出來見面，「看完電影後去吃飯，我們採AA制付錢！」沒想到一路相處下來，兩人一走就是兩年了。

相處3個月後，在派克生日的當天，他自己上演了一場隆重的戲碼，朵兒說：「明明就是他生日，但他還準備了告白稿！」當天派克準備了卡片，寫好講稿，還邀請一大票朋友們進行試讀，真心的舉動感動朵兒，兩人也就這樣一起走過兩個年頭。

兩人都是Paktor第一個配對上的人，從一句「來聊聊吃的吧！」開始展開愛情。派克透露朵兒最容易生氣的時刻，通常就是肚子餓時，「所以我都會在包包放好各種零食，可以隨時安撫她的情緒。」派克貼心的表現還不止是這樣，他愛屋及烏的舉動正是吸引朵兒的關鍵，「他不僅對我好，還會對我媽媽好！」朵兒的母親之前開刀，派克不僅來醫院送飯，出院後還常帶著女友與媽媽出去散心，也會幫忙去家裡做家事，只為讓朵兒能多休息睡一下。

派克表示「還沒交往前，看到朵兒扶老人或盲人過馬路，當下覺得她真是一個很善良的人！」兩人目前還沒30歲，預計兩年內要結婚，朵兒坦言對結婚會有憧憬，現在會拉著男友去看婚戒。訪談到最後，派克很自然對朵兒說出：「我愛你」，朵兒也甜笑答：「謝謝你愛我。」

(中國時報)

Truda＆Frank－愛到無悔 甘心跟… 蔡青旭＆吳雯萱－運動結緣 展開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。