蔡青旭＆吳雯萱－運動結緣 展開愛情長跑

和泰汽車公關蔡青旭（右）和吳雯萱交往6年，去年在新加坡旅遊時，選在住宿的金沙飯店求婚，浪漫之情溢於言表。（盧禕祺攝）

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中國時報
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蔡青旭（右）與吳雯萱拍婚紗那天展現絕佳默契。（蔡青旭提供）

6年前，和泰汽車公關蔡青旭與女友吳雯萱兩人只是生活在相同城市的陌生人，但青旭一場大學同學的K歌聚會，卻改變了兩人命運，原來雯萱大學同學碰巧在場，熱心幫單身的兩人牽線，靠著同樣對運動的熱愛自然在一起，明年1月將要步入禮堂。

原來雯萱是體保生，從小打乒乓球直到大學，加上所學是休閒相關科系，接觸很多戶外運動，她透露，已先注意到青旭有在健身、跑步，所以第一次約會就打算一起騎腳踏車，她和青旭的愛情長跑就此展開。

青旭、雯萱每年都會安排旅遊，第一次是去長灘島，雖然是旅展買的陽春行程，而且還遇上颱風滯留2天，但卻因為兩人都很喜歡海，即使海上活動全部暫停，但兩人反而快樂地在海灘多待2天，回想起來好有趣，是開心的旅遊。

青旭最欣賞雯萱很單純，沒什麼心機，且喜歡戶外運動，是陽光型的女生；雯萱認為和青旭的磁場是對的，「而且他很聰明，很有邏輯性，有時會彌補自己迷迷糊糊的這一塊，可以提醒我很多事。」

當被問到談論自己的缺點時，青旭坦承自己脾氣不好，很容易生氣，其實想說的是感謝雯萱的接納與包容。輪到雯萱談時，她停了半晌，才準備開口，青旭馬上接口：「她太完美了，沒有缺點可講。」甜蜜之舉大爆發。

(中國時報)

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