Kuan＆Erica－交友軟體相識 理性遇見感性

2018年08月11日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

Kuan（左）及Erica聚少離多，每次見面都很珍惜相處的時光，未來將攜手完成人生清單上每一個項目。（Erica提供）

住台北的研究員Erica與在台南消防隊服務的Kuan交往4年，因為愛得濃烈，就算聚少離多也沒在怕，還好通過層層考驗，兩人終於準備今年共結連理，踏入人生另一個階段。

兩人是在交友APP Paktor認識，Kuan當時以罐頭訊息作開場白，Erica笑說當時心裡翻了個白眼，「後來慢慢聊天、吃飯、看電影，順其自然就在一起了！」急驚風的Erica遇上理性的Kuan，性格上十分互補，就算吵架也會在當天和好，Kuan說：「其實不一定要找100分的對象，只要自己50分、對方50分加起來就剛剛好。」

Kuan是消防分隊長，同時也在念研究所，日子相當忙碌，幸好Erica願意配合，Erica說：「其實兩人不常見還算好，最辛苦的是像颱風天等，我放假、他卻要值勤，會擔心他有沒有危險、有沒有睡好吃飽。」之後Erica為了Kuan，離開自小長大的台北、搬到台南，開始新工作、考駕照、找房子，一開始常常感到寂寞，晚上會偷哭，不過也「發現自己的獨立跟勇敢。」

談起求婚，兩人不約而同提起「第一次」的情況，當時他們在荷蘭旅行，因為吃了大麻蛋糕，Erica在迷茫狀態下，Kuan拿出戒指求婚，同時請對方家人拍影片，他說：「我本來想最後一晚求婚，沒想到她忘了，隔天還問我是不是真的。」Erica表示當下的心情很複雜，「很感動，但覺得那個時間點太奇怪，真是很有趣的回憶。」

最後回到台灣，Kuan又辦了一場驚喜的二次求婚，討Erica開心，告白中有一段期許，「未來的日子很長，在人生的前三分之一就能遇見妳是我的幸運，往後還有兩倍的時間一起慢慢走，希望一起去完成我們人生清單上每一個項目。」

(中國時報)