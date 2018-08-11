天天背著走 七夕包甜蜜

2018年08月11日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

CELINE Classic淡玫瑰粉小牛皮肩背手拿包，13萬5000元。（CELINE提供）

VERSACE Chain Reaction亮紅休閒鞋，3萬2000元。（VERSACE提供）

BVLGARI寶格麗Serpenti in Love紅鶴粉七夕限定翻蓋肩包與小牛皮手鐲配飾套組（不單賣），約8萬8200元。（寶格麗提供）

GUCCI GG Marmont桃紅水晶愛心刺繡肩背包，8萬9100元。（GUCCI提供）

Salvatore Ferragamo Belluno彩色水貂毛涼鞋，3萬3900元。（Salvatore Ferragamo提供）

The VOLON桃紅絲絨三角立體小包by onefifteen初衣食午，2萬6080元。（onefifteen初衣食午提供）

Mulberry Small Amberley Satchel手袋，3萬5700元。（Mulberry提供）

總有人口中說著：「天天都是情人節」，卻又在生活中丟了愛情，偶一為之的驚喜，正是要在七夕前喚醒的浪漫主義。

主打實用的包款，是情人每日可背上的甜蜜，GUCCI創意總監Alessandro Michele即在熱銷GG Marmont系列絨布材質上，綴滿紅色珠繡心形圖騰和金屬亮片，勾勒出大膽鮮明的愛戀宣言。首度推出七夕限定商品的英國品牌Mulberry，則將皮革表面縫線圍成愛心，綻放熱情光波。

而有女星楊冪加持的MICHAEL Michael Kors，更進一步讓帶貨女王親自下海玩設計，並以本季主打Whitney包型為基礎，運用愛心、心形金屬鉚釘細節，排列出極具個性的吸睛外觀。

初戀桃粉系 浪漫來襲

粉色系單品是可俏麗、可成熟的不敗優雅選項，向來性感奢華的BVLGARI寶格麗，就將靈蛇釦飾加身的經典Serpenti in Love包款染上全新火鶴粉，還讓琺瑯蛇頭俏皮地銜著可拆卸的霜淇淋掛飾，讓愛情融化於戀愛氛圍中。

中性洗練的CELINE，趁七夕佳期推出全新淡玫瑰粉色系列，為Classic、BeIt等包款的俐落輪廓中，留下幾分嫵媚倩影；韓國設計師品牌The VOLON則用建築般的立體線條演繹摩登配件，以絨布製成的小包，像在心上人手中開出一朵花朵般可愛。

踩著愛的節奏出發

能腳踏實地的愛，是另種浪漫的表達方式，VERSACE就為情人們推出限量Chain Reaction情侶鞋，注入運動風格的鍊狀鞋底與異材質拼接表面，討好千禧世代。而鞋楦上以點字呈現的LOVE裝飾，亦彷彿只存在兩人間的私密暗號，於不經意中潛藏低頭可見的意外驚喜。

同樣來自義大利的Salvatore Ferragamo，則自經典「彩虹Rainbow」鞋履中汲取靈感，多彩水貂毛製成的鞋面，搭配由創意總監Paul Andrew操刀的花漾鞋跟，組合出十足暖心的俏皮巧思。

(中國時報)