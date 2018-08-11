Carlos Granon 最懂亞洲小資文青

2018年08月11日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

THE UNIT STORE首家海外店面，坐落於台北東區的小巷當中。（THE UNIT STORE提供）

由其代理之丹麥時尚雨具品牌RAINS。（THE UNIT STORE提供）

Estella Bartlett鳳梨耳環，1050元。（THE UNIT STORE提供）

喜愛攀岩的Granon於年初創立生活風格品牌Topologie，並將好動、冒險精神注入配件設計中。（THE UNIT STORE提供）

Topologie Yosemite系列銅釦手環，1580元。（THE UNIT STORE提供）

Olivia Burton Glasshouse溫室花卉表款，3490元。（THE UNIT STORE提供）

Carlos Granon一襲白襯衫、西裝褲現身受訪，予人跨國企業外派高階主管的形象，但他其實是將Olivia Burton、Daniel Wellington等眾多小資女愛牌引進台灣的推手。

Granon主修金融但熱愛亞洲文化，曾赴台學習中文，也因此開啟他對亞洲市場視野。先後經歷家樂福及Lomography工作後，他決定自立門戶，在日本與合夥人成立「Working Unit」，還在巴黎一間小店意外發掘到義大利傳奇筆記本品牌Moleskine，並成功行銷至亞洲許多國家。

在台開設海外首間門市

Granon擁有隨心體驗生活和隨時洞察周邊環境的特質，他曾在一篇訪問中表示，要成為一位成功的企業家，必須要試著欣賞年輕人的新鮮點子，保持一顆開放的心和放手一搏，具備這些個性亦令他可精準判斷出有市場性的商品。早在數位思潮來襲前，他已嗅到紙製品的危機。5年前離開東京移居香港，並發掘手表、飾品獨立品牌。

當被問起為何會選擇飾品類商品切入時，Granon輕鬆答到：「因為我們發現亞洲人十分喜愛佩戴時尚飾品。」獨立品牌選物店THE UNIT STORE即承襲這個思維，店內每個品牌都保有自己的特質。日前更將觸角伸至台北東區小巷中，開啟海外首間門市。

Granon充滿信心，「我覺得台灣市場對許多事物有極大的接受度，對獨立品牌來說更有機會，而香港消費者會比較注重品牌代表的身分地位。」這番論點，也在近期與誠品生活合作的Olivia Burton快閃活動得到印證。

時尚首飾融合極限運動

喜愛攀岩的他，將運動中使用的繩索、滑輪，打造出饒富陽剛風格的時尚首飾，一邊分享著品牌未來拓展計畫的當下，也一邊微笑分享數度探訪東北角攀岩聖地龍洞的經驗，將自在生活的熱情轉化為無限商機的可能性，有著探索的冒險精神，亦正合理詮釋出千禧世代不與人同的自我品味。

(中國時報)