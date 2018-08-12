為亡者殮葬 展台灣愛心！善願助美籍男安息

善願愛心協會志工自掏腰包，幫在台往生的美籍男子Kroger免費殮葬，期盼其親友能來台灣，將他的骨灰罈帶回美國（左圖）。（林郁平翻攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

「希望亡者把他鄉當故鄉，可以擁有台灣人的溫暖！」46歲美籍男子柯仰恩（Kroger），疑飽受病症之苦，上月在彰化旅館自殺。因隻身在台、在美年邁母親無法來台，面臨無人替他處理後事的困境，中華民國善願愛心協會得知後，志工們日前幫柯辦理免費殮葬及追思禮拜，讓客死他鄉的柯安息，美國在台協會（AIT）發函致謝也轉達柯母的謝意。

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隻身在台教英文 客死他鄉

善願愛心協會會長郭志祥說，柯男來自美國中西部的內布拉斯加州，未婚、無子女，身高196公分，長得很高。他篤信基督教，來台教英文已6年，因外表英挺帥氣，又略懂中文，與學生相處融洽，也很受歡迎。不料，3年前柯仰恩罹患了憂鬱症，此後需服藥控制病情。

今年7月1日，柯帶著筆電，投宿彰化的汽車旅館，並一次繳清3天住宿費，櫃台人員當時並未察覺有任何異狀。第二天，柯仰恩寫了數封電郵給好友、學生及母親，內容透露出道謝、道歉，隱約有道別的意味，但沒人發現不對勁，就沒放在心上。

母不堪長途跋涉 無法來台

不料，柯仰恩第三天在浴缸內自殺，待清潔人員發現時已回天乏術，令親友及學生們錯愕，也感到不勝唏噓。

警方透過美國在台協會AIT才得知，75歲的柯母，因家境不好，目前還在美國的書店打工賺錢。由於沒人能協助辦理柯仰恩的後事，AIT及彰化縣警局只好聯繫善願愛心協會，該協會立即啟動協助機制，並表示，願意提供柯母來台機票及住宿費用，但柯母因不堪體力負荷，最後還是放棄，無法搭機來台參加愛子的追思禮拜。

志工集資辦後事 AIT函謝

協會本月初在台中市殯儀館替柯男舉辦主內追思禮拜。志工禱告說：「我們也要代表愛你的母親，大家共同為你禱告，阿們！」儀式簡單隆重，火化後由志工集資購買塔位安奉，並將全程錄影寄給柯仰恩在美國的母親、另捐助1200美元（約台幣3萬6000元）給柯母，希望柯仰恩的阿姨或其他親人，日後能來台領回骨灰罈，讓柯仰恩回到美國與家人團聚。

AIT副處長谷立言，事後發函感謝善願愛心協會，稱讚協會提供免費喪葬服務、賑災及貧困家庭教育服務，是展現台灣善心義舉的最好典範。謝函並提到「柯母十分感動及訝異，並衷心感謝您們所做的一切。」

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)

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