新課綱開審 中國史併入東亞史惹議！斬斷認同 兩岸只會更緊張

2018年08月12日 04:10 中國時報 季節 、 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

教育部長葉俊榮出席課審大會。（教育部提供）

新高中歷史課綱昨開審，歷史課綱草案將「中國史」併入「東亞史」，先前國文課綱則刪減文言文比例，文史作家王丰指出，這是「明顯把教育鮮明地工具化」，且並未擺脫殖民者視角。長期關注投入課綱編審的台大政治系教授張亞中說，這是文化台獨的重大勝利，未來兩岸關係會因兩岸年輕人認同斷裂更緊張。

台灣未擺脫後殖民心態

王丰指出，台灣雖已脫離殖民70多年，但仍未擺脫後殖民心態，「看很多問題不是從台灣人角度，而是從殖民者角度，從西方或皇民角度來看。」但所謂「東亞」實為西方殖民者視角，他感慨若課綱設計者心態都未「脫殖」，宛如仍被關在囚籠中，又如何期待台灣的年輕人具有開闊不設限的視野？

王丰強調，台灣既然一直以「民主自由」為傲，執政者就不該將學子視為「歷史的選民」，以教育為工具試圖「捏麵人」。

張亞中指出，新歷史課綱把中國史併入東亞史，以後台灣小孩沒中國史的史觀概念了；而把原本朝代史改成主題式，也因此脆片化，獲取的是片段性歷史知識，以後談到晉朝唐朝，對學子而言已沒相對時間概念，同樣導致未來年輕人沒中國史的史觀。

張亞中說，這對兩岸關係影響很大，因認同是兩岸關係的根，根被刨掉，去中國化形成了，加深彼此不信任，兩岸關係要發展下去很難，就算之後換國民黨執政，跟北京互動時也會受影響。當共同認同沒了，兩岸一家親就變成權力競逐，對台灣更不利，台灣只好把美國拉進來，但也讓兩岸關係充滿危險性。

藍委痛批道地台獨史觀

國民黨立委賴士葆痛批，此次歷史課綱把中國史放入東亞史是道地台獨史觀，相較過往把中國史台灣史並列又變本加厲，且原本兩岸關係已很糟，蔡政府這樣處理，只會讓兩岸關係惡化。教育部課審大會昨起連三天審查社會領域草案，昨天會議共3場次，至晚間7點半結束，由教育部長葉俊榮任主持人，而社會領綱召集人、中研院研究員張茂桂等學者，以研修小組身分出席。

北市松山工農校長楊益強、東華大學民族學系副教授陳張培倫說，首日討論著重基本理念、時數分配及核心素養等概念性內容，氣氛平和，並未針鋒相對，外界較關注的中國史、台灣史比重，屬實質內容討論，將在今、明2天討論。

(中國時報)