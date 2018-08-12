東亞史綱惹議 莫忘知己也要知彼！不懂中國史 怎麼到大陸工作

近年兩岸關係丕變，很多人到大陸工作，怎能不了解其歷史。（達志影像／shutterstock提供）

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中國時報
地方中心／綜合報導

教育部課審大會審議12年國教社會領域新課綱，中國史地部分大幅減少，高中校長及教師指出，大陸對台灣產生的影響很大，且近年兩岸關係丕變，很多人到大陸工作，怎能不了解其歷史，「立足台灣，兼顧中國大陸，放眼世界」，才是審訂歷史課綱最好的依據。

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西進已成風潮 難阻擋

北市中正高中歷史老師許孝誠表示，大陸對台灣產生的影響很大，尤其是台灣解嚴後，兩岸關係出現變化，現在不少高中生就已在思考畢業後是否西進升學或求職；苗栗縣私立建臺中學歷史老師王富麗更說，畢業學生很多人在大陸工作，一個強大的勢力就在附近，怎能不多了解它的過去？

高雄鼓山高中校長莊福泰則認為，學生有必要認識大陸，但要認識到多深，則可以思考，或許可以教孩子一些學習方法，讓孩子以後有更好的方式，去認識大陸與其他國家，更宏觀看待這個世界，而不是現階段傳授限縮的知識給學生。

宏觀看待現實 別逃避

「理想再崇高，仍得兼顧現實。」國立虎尾高中歷史老師鄭立鈴表示，中國史比例刪減，學生對於中國史學習會不足，脈絡也會支離破碎，老師得找時間多多補充，課綱無論怎麼修，還是要回歸教學核心，「立足台灣，兼顧中國，放眼世界」是歷史課綱最好的依據。

竹東高中歷史老師蔡智惠表示，目前的教育目標是以訓練學生能力為主，若沒有先秦夏商周歷史，對於要訓練的主軸能否有其它的內容替代，最後還是要回歸到改變的內容。

台中市僑泰中學校長溫順德也表示，這幾年教歷史感覺現在學生對時序觀念相當薄弱，過去大家學歷史是以朝代概念出發，早期朝代、時序觀念很清楚，若新課綱完全改為主題式，恐讓孩子時序更加混淆，是未來老師教學上的大挑戰。

歷史脈絡混淆 怎麼教

桃園福豐國中歷史老師王靜新分析，不同版本教科書內容差異很大，考試引導教學現狀下，教師將會無所適從。

板橋高中歷史科教師張肇祥指出，高中端老師想要加強教學效果，勢必得先了解每個學生國中所用的教科書版本內容，再補充更多資料，這會是教學上的一大難題。

虎尾高中歷史老師鄭立鈴則說，老師會面臨必須在有限的上課節數中，難以教完課程的窘境，若要完整教完一定要另找時間補課。

(中國時報)

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