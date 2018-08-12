學生提案 原民轉型正義列課綱！增列二二八、白色恐怖 遭擱置

2018年08月12日 04:10 中國時報 李侑珊 、吳岳修、 林縉明 、 張祈 ／綜合報導 、吳岳修、／綜合報導

教育部課審大會昨開始連三天審查社會領域課綱草案，學生委員在草案建議，應在國中歷史增加「二二八事件」和「白色恐怖」，及有必要於國中必修歷史與公民課，增補歷史真相與轉型正義內容，並在會議現場建議邀促轉會、原轉會列席開會，但此提案經討論後被擱置，「二二八事件」和「白色恐怖」未再討論。

教育部課審大會昨開審，會議共3場次，從上午9點一直開到晚上7點半，會議由教育部長葉俊榮任主持人，而社會領綱召集人、中研院研究員張茂桂等學者，以研修小組身分出席。

昨上午第一個討論提案由學生委員廖浩翔提出，他在會中建議邀請促轉會與原轉會委員列席，但提案遭擱置。

課審委員、全國教師工會總聯合會秘書長李雅菁說，這項提案涉及兩公務單位，有委員認為若請兩單位列席，應發公文邀請，但本次大會召開兩天在周末，最快也要周一才能討論；這項提案在昨下午後便沒再議。

另一學生委員蕭竹均昨則在臉書貼文，與廖浩翔提臨時提案，同意列在國中小普通高中社會領域提案內容中，在課程目標方面，提議在國中歷史增加「二二八事件」和「白色恐怖」，並將鄭南榕列入附錄作參考，同時增加討論同化政策與集團移住對現今原住民影響，並探討為何2016年總統蔡英文要代表政府向原住民道歉。

課審大會委員謝國清說，昨日上午會議重點在討論促轉會等單位代表是否列席，此部分擱置後，學生其他提案便沒有再討論。

課審委員、新北市府教育局長林奕華認為，教育引領國家百年方向，修訂社會領域歷史課綱，應兼顧符合史實及學生理解能力，呼籲課審委員勿在意識形態考量下「刻意隱晦」或「擴大渲染」某一時期的歷史份量，應顧及比例原則。

對於有課審委員提案將國中台灣史學習時數由三分之一提高到二分之一，林奕華指出，台灣史學習時數應考量所學內容，不該為凸顯某階段或重點，而將課綱修改的更瑣碎，這樣對學習者不一定有幫助。

(中國時報)