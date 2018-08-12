學生提案 原民轉型正義列課綱！增列二二八、白色恐怖 遭擱置

12年國教課審大會11日起一連3天審議社會領域課綱（左圖，教育部提供），國家教育研究院門禁森嚴，管制出入人員（右圖，姚志平攝）。

友善列印
中國時報
、吳岳修、／綜合報導

教育部課審大會昨開始連三天審查社會領域課綱草案，學生委員在草案建議，應在國中歷史增加「二二八事件」和「白色恐怖」，及有必要於國中必修歷史與公民課，增補歷史真相與轉型正義內容，並在會議現場建議邀促轉會、原轉會列席開會，但此提案經討論後被擱置，「二二八事件」和「白色恐怖」未再討論。

教育部課審大會昨開審，會議共3場次，從上午9點一直開到晚上7點半，會議由教育部長葉俊榮任主持人，而社會領綱召集人、中研院研究員張茂桂等學者，以研修小組身分出席。

昨上午第一個討論提案由學生委員廖浩翔提出，他在會中建議邀請促轉會與原轉會委員列席，但提案遭擱置。

課審委員、全國教師工會總聯合會秘書長李雅菁說，這項提案涉及兩公務單位，有委員認為若請兩單位列席，應發公文邀請，但本次大會召開兩天在周末，最快也要周一才能討論；這項提案在昨下午後便沒再議。

另一學生委員蕭竹均昨則在臉書貼文，與廖浩翔提臨時提案，同意列在國中小普通高中社會領域提案內容中，在課程目標方面，提議在國中歷史增加「二二八事件」和「白色恐怖」，並將鄭南榕列入附錄作參考，同時增加討論同化政策與集團移住對現今原住民影響，並探討為何2016年總統蔡英文要代表政府向原住民道歉。

課審大會委員謝國清說，昨日上午會議重點在討論促轉會等單位代表是否列席，此部分擱置後，學生其他提案便沒有再討論。

課審委員、新北市府教育局長林奕華認為，教育引領國家百年方向，修訂社會領域歷史課綱，應兼顧符合史實及學生理解能力，呼籲課審委員勿在意識形態考量下「刻意隱晦」或「擴大渲染」某一時期的歷史份量，應顧及比例原則。

對於有課審委員提案將國中台灣史學習時數由三分之一提高到二分之一，林奕華指出，台灣史學習時數應考量所學內容，不該為凸顯某階段或重點，而將課綱修改的更瑣碎，這樣對學習者不一定有幫助。

(中國時報)

東亞史綱惹議 莫忘知己也要知彼… 去中割裂歷史 老師難茍同

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。