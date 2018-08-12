去中割裂歷史 老師難茍同

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中國時報
、地方中心／綜合報導

教育部調整國教課綱，作為第一線接觸學子的教學者都感到憂心忡忡，表示強化東亞史的目的，其實是就是為了「去中國化」，切割歷史脈絡的作法，等於自絕千年文化。

補教名師呂捷直言：「既然要以空間建構歷史，要玩就要玩大一點，為什麼不直接分為陸權時代、海權時代來談？」他認為現在審議的課綱看似打破國別史，但仍是「新司機在走老路」，不斷刪減而破碎、片斷化的「史實」教學，無法讓學子建立史觀。

暨南大學歷史系榮譽教授徐泓則指出，強化「東亞史」而把中國史歸於其中，其實是用西方研究中國的史觀，同樣是一種矮化；如今大學裡教日、韓史都廖廖無幾，又有多少高中教師能夠清楚東亞史脈絡，說起來這樣的課綱仍是行「去中國化」之實。

私立建臺中學歷史老師王富麗表示，若把中國史納為東亞歷史，今古文經之爭、中國本土宗教、王安石變法、張居正變法等政治史和文化史都沒了，加上歷史課程時數減少，課綱就徒留一個「虛」字，而中國史中變法等例子，也可做為現代的借鏡，去中國史是非常錯誤的做法。

北市中正高中歷史老師許孝誠認為，過去可以依時間軸講述，若調整後可能會局部提到，並從一個區域深度去探討問題，雖然可讓學生從中培養自己的觀點，但也可能形成意識形態，看待歷史恐變得不夠客觀。

桃園區福豐國中歷史老師王靜新表示，國中歷史課程中，中國史基本上仍按時序，高中改採主題式架構後，因中國的文明與歷史本身複雜，和東亞周邊互動也非常複雜，難以單用「東亞史」就能釐清複雜的歷史脈絡。

(中國時報)

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