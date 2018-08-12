意識形態修課綱 學子受害

2018年08月12日 04:10 中國時報 李侑珊

民進黨政府上台後，為鞏固其台獨立場，大動作透過12年國教施行教改，第一階段先是在去年調降高中國文的古文課量，緊接在後的第二階段，則是將重點放在社會課綱，當中最引發爭議的部分，除了包含將中國史放在東亞史脈絡，台灣史課量也即將增加，為了實踐去中國化的終極目的，當教育改革再度因此走進意識形態之爭，深受其害的、被綁架的依舊是廣大莘莘學子。

教育本身就是立場的表達，當教育現場與教科書走向一綱多本的趨勢時，代表孩子能透過多元學習，接觸到不同的價值與知識，而施行教改的目的之一，也是希望意識型態能夠鬆綁，教育不再成為政治惡鬥的場域。

政黨輪替後，民進黨政府為穩固與經營其政治市場，透過教育的力量，極力加大、加深並鞏固其台獨立場，從去年夏秋之際，在兩岸社會引發關注的「文白之爭」，到此時的國高中歷史課綱，政府及教育部對於處理文史課綱爭議，似乎早有定論，大方向即為增加台灣主體性。

面對教改，當政府的眼光只放在政治操作與計算，以及鞏固台獨立場的同時，相信不可能沒有相關學者專家不明白，中國、台灣、東亞的歷史脈絡，都是大議題，最忌諱把特定的意識形態灌輸其中，並偏好某種說法或論述，只會撕裂族群、傷害社會。

為了確保教育意識形態有利於自己，民進黨政府對於學術及教育現場的干涉，無所不用其極，如今為了實現其台獨意志，甚至有意在12年國教推動中，追求去中國化，阻斷學子接觸中國史地的機會，已扭曲教育本質。

(中國時報)