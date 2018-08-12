國教院長 政院已有屬意人選

2018年08月12日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

12年國教社會領域課綱於昨日起連續三天審議，會前卻傳出原國教院院長許添明遭撤換，國教院雖稱許的離開是「借調期滿歸建」，但據了解，許直到7月31日仍未收到教育部的新聘書，是「被離職」，此時更傳出政院高層有自己屬意的院長人選，政治考量味濃。

一名教育人士指出，許2016年出任國教院院長時，先向台師大申請借調兩年，依照常理來說，大多都會續任，也就是第一任兩年任期屆滿後，如果做得好，將再續任兩年；對此，台師大也證實，許向校方申請借調確實是2年沒錯。

至於近日傳出許在社會課綱審議之前便「被離職」，但事實上是直到7月31日傍晚，許都沒有收到教育部發來的新聘書，才會在8月1日無法如期到國教院上班，現在由國教院副院長郭工賓擔任代理院長。

面對外界質疑，國教院雖將許的離開稱作是「借調期滿歸建」，該名教育人士透露，如果許添明想「歸建」台師大，理應及早提出，不可能到7月31日傍晚沒收到新聘書，才說要「歸建」，許的離開形同被逼退，主要在於行政院高層對於國教院院長一職，已有屬意的人選，對此記者聯絡許添明，致電與傳簡訊皆並未回應。

在整體國教系統上，不只國教院近期出現重大人事動盪，12年國教課審大會委員共有48人，依照《高級中等以下學校課程審議會組成及運作辦法》第3條規定：「審議大會置委員41人至49人，其中具政府機關代表身分之委員為10人至12人，包括教育部長、國家教育研究院院長，及其他中央與地方機關人員」，此部分人數即為官方代表。

另依照〈課審會委員106年度第1次會議紀錄〉公告：「課審會委員審查會由立法院推舉11名至15名社會公正人士組成之」，此部分即由立法院立委席次比例推舉，而民進黨作為國會最大黨，在立院共113名立委席次中占68席，能推派出多名課審代表，另再加上民進黨作為執政黨，政府在課綱小組能安排最大宗人數，對於課綱審議結果擁有多數決定的影響力。

(中國時報)