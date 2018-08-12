骨灰滯台20年 美國嬤等Go Home

2018年08月12日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

AIT台北辦事處副處長谷立言，日前特地發函感謝善願愛心協會。（林郁平翻攝）

家，承載著許多人對生活的最終幻想和歸屬；回家，更是出外遊子最終目標，但有些人卻無法達成這平凡的願望。一位美國籍79歲老太太貝蒂，1997年來台觀光時不幸病逝，在醫院太平間的冷藏室「住」了1年後，才由善願愛心協會幫她辦理了後事，至今等了20年，「貝蒂都已經99歲了，還是沒有人將她的骨灰領回」，會長郭志祥堅定地說：「我會繼續等下去，達成她想要回家的心願。」

郭志祥表示，貝蒂是協會第一起幫孤苦貧病者無償安葬、也是令他印象最深刻的案例。住在美國紐奧爾良的貝蒂，雖然是金髮藍眼的白種人，但卻一直堅信自己前世是中國人，所以當她得知罹患乳癌並多處轉移後，決定到亞洲展開她的尋根之旅。

善願協會奔波 無人認領

1997年7月，貝蒂與友人從曼谷抵達台灣，不料，來台第3天貝蒂就在中正紀念堂因氣喘發作陷入昏迷，被送往台大醫院急救。氣切搶救成功後，貝蒂一度恢復意識，用顫抖的手吃力地寫下：「Go Home」兩個字，不久又再度失去意識。

以台灣人身分 完成後事

貝蒂的友人在盤纏用光後就先行返美，沒有任何親友與醫院連繫，只知道貝蒂有一個義女住在菲律賓。貝蒂孤獨地在醫院昏迷1年多後病逝，並欠下250萬元醫藥費。

郭志祥說，1年後醫院社工告訴他貝蒂的故事，他下定決心要幫貝蒂完成回家的心願，但美國在台協會卻表示無權處理在海外死亡的美國人民遺體，無法洽商他人願意支付喪葬費用；在美國登報3個月，也沒有家屬出面聯繫。

最後，美方同意貝蒂可以台灣居民身分辦理後事，協會號召志工們幫貝蒂辦了一場中西合併的葬禮，也算是符合貝蒂相信自己前世是中國人、有輪迴轉世的想法。

遺願歸故里 繼續等下去

協會將貝蒂火化後，安奉在台北富德公墓靈骨塔，但一等就是20年，至今沒有人能帶她回美國的家。郭志祥說，除了會繼續等下去外，他也會換個角度想，若不侷限於華人的傳統家庭觀念，或許貝蒂在某個程度上就算已經回家了。

(中國時報)