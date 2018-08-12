新聞透視－行善沒忌諱 幫3000弱勢辦告別式

2018年08月12日 04:10 中國時報 林郁平

大多數人忌諱喪禮、害怕死亡，但善願愛心協會成立21年來，已替近3000名陌生人舉辦告別式，讓這些孤苦貧困者再怎麼孤獨，都能被志工們溫柔目送，有尊嚴地走完人生最後一里路。其中，包括了4%、約120多名外籍人士，讓台灣人的善，不只是局限於自己人，還能擴及到更多需要援助的弱勢者，凸顯行善沒有忌諱。

善願愛心協會是國內唯一提供弱勢家庭，免費殮葬的社福單位，他們發現，弱勢家庭常因沒有能力埋葬親人，致痛苦不知所措；或是用盡所有方法料理後事，卻造成家庭負債累累，失去重新出發的機會，志工們有感弱勢的無奈、無助，自掏腰包幫他們送行；政府各項喪葬補助金給付，仍由家屬支領。

這個堪稱另類的慈善團體，不接受捐款、不經手金錢，以「募人不募款」方式，每周日集合志工到需要關懷的家庭訪視、替他們加油打氣，1996年成立迄今從未間斷，幫國內近3000個弱勢家庭提供免費殮葬，服務對象還擴大到不幸在台往生的各國亡者，包括美國、大陸、泰國、越南、印尼、菲律賓、香港、日本、緬甸、柬甫塞等國。

但該協會曾一度被內政部、北市殯葬處認為免費殮葬窮人違法、恐遭裁罰1億元，引發社會各界反彈，網友痛批「做善事也違法，以後死人放在內政部門口？」官方才改口確認協會沒有違法，鼓勵協會要持續行善，服務更多的弱勢族群。

從搖籃到墳墓，國內社工長期不被重視及人力不足下，照顧「生前」已應接不暇，更別談處理身後事，因此絕大部分都需靠民間力量。數月前，發生台大女高材生遭男友殺害分屍案，也是有義工不忍，願意幫死者縫合、化妝，讓她能美美地走完人生最後一程，這些志工不因畏懼，放棄行善的機會，顯示出人性良善的一面，誠如郭志祥所說，只要懷抱著敬意與誠心，便無所畏懼。

(中國時報)