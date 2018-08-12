「請幫我孩子辦喪禮」 心碎媽受助變志工

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中國時報
／台北報導

3000場送行，讓郭志祥聽了3000個故事，有些人從谷底重新開始，找到人生的希望；或是達成多年宿願，讓家人終能團聚；也有媽媽痛失愛子，在協會幫忙安葬後，反變成幫助其他弱勢家庭的志工，15年來風雨無阻，從未間斷。

郭志祥回憶，15年前某一晚，突然有對夫婦開車到殯儀館，母親手中抱著2歲兒子的屍體，哭求「請幫我孩子辦喪禮」，館方人員嚇了一大跳，趕緊打電話到協會尋求協助。

郭說，該名死亡幼童叫亮亮，父母親原本都在上班，還有個讀小學一年級的哥哥，母親為了照顧亮亮辭去工作後，全家僅靠父親約3.5萬元薪資養家，同時還得負擔2萬元房貸。

亮亮後來被診斷出患有不良貧血得住院、有生命危險。但噩運接二連三，亮亮的小叔身亡，他的父親辦完喪事後，家裡瞬間陷入彈盡糧絕的窘境，連醫藥費都付不出，只好向社工求援。

亮亮在3個月後病逝，因正逢鬼月，外婆堅持必須趕緊處理，才能讓小孩快點投胎，甚至不可放在太平間、必須土葬，否則會影響家中運勢，令亮亮母親壓力大到幾乎崩潰，但她又偏偏不相信有免費殮葬這種善事。經社工轉介，亮亮母親難過地說：「我只想讓孩子能好好長眠，我很無助，只想趕緊把這一切解決掉！」協會幫亮亮處理完後事一周，亮亮母親突然出現在志工集合地點，表示「你們完成了我的願望，所以我也希望能幫助更多人，在他們最無助的時候，成為他們的力量。」此後，她15年來每周日都參加行善活動。

亮亮過世2年後，媽媽又生了一個寶寶，她很感恩。郭認為是她把愛傳給有需要的人，為自己帶來的福報，也把希望的種子傳遞給下一個人。

(中國時報)

新聞透視－行善沒忌諱 幫3000弱… 保肝全壘打2.0 消滅B肝C肝

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