酒駕撞3車 童仲彥辯喝2瓶啤酒

2018年08月12日 04:10 中國時報 張立勳 ／綜合報導 李怡萱、／綜合報導

童仲彥在基隆市光華隧道出口發生車禍，波及3輛停放路邊的汽車。（李怡萱翻攝）

童步出地檢署時表示「對不起台北市的選民」。（李怡萱翻攝）

又出包！台北市議員童仲彥11日凌晨2時許酒後開車到基隆，一出光華隧道口就失控自撞路邊3輛汽車；隧道出口附近的派出所員警聽到巨響，急忙跑出去查看，驚見肇事者是童仲彥，雖然童辯稱是因道路設計不良才釀禍，但酒測值高達0.52毫克，警訊後依公共危險罪嫌送辦。檢察官考量童是公眾人物，沒有逃亡疑慮，訊後諭知請回。

童仲彥步出基隆地檢署時坦承酒駕行為不對，「對不起台北市的選民」，身為政治人物卻又酒駕肇事，為社會做了最不好的示範。至於會不會退選以示負責？童則回應「我會負責」，但並未說明要如何負責。

隨後有名女子搭計程車來到基檢接應童仲彥離開，媒體追問是不是新女友，童仲彥說，只是助理，但這名女子卻否認並非童的助理。童仲彥返回台北後就神隱不再對外回應。

酒駕防制協會祕書長林美娜昨嚴厲譴責童仲彥，她13日將拜會台北市議長吳碧珠，盼將童移送紀律委員會停權處分。吳碧珠則說，議員在議場外的行為有法律規範，內規與法律不可混為一談，個人違反法律就該為自己行為負責。

童仲彥肇事後，基隆市警局搬出「司改國是會議偵查不公開決議要求」，拒絕提供照片，遭質疑是禮遇童仲彥的「議員條款」。

警方表示，童仲彥昨日凌晨獨自駕駛黑色自小客車，衝出隧道後撞到停放在路邊的兩輛車，其中1輛車往前推撞另1輛車，現場無人傷亡，但從地上有不少碎片，研判當時撞擊力道相當大。

童仲彥下車後渾身酒氣，聲稱在台北跑攤只喝2瓶啤酒，來基隆找朋友。但警方發現童酒測值高達0.52毫克，絕不只2瓶啤酒的量，童警訊時說，「很抱歉撞到別人的車子，會再找人處理賠償車主」，他還向警方抱怨道路設計不良，怎麼出隧道就往停車場衝。

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(中國時報)