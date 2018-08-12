懺悔戒酒 9個月破功

2018年08月12日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市議員童仲彥被爆醉後家暴毆妻，去年11月30日他在臉書寫下改過自新的文章，大談戒酒心得，還說「滴酒不沾很簡單」，信誓旦旦要戒酒，結果才9個多月就破功。選民看到童仲彥以家暴、外遇、性交易、酒駕打負評選戰，炮轟年底選舉不會再投給他。

自封「台灣阿童」的童仲彥，爭議不少，先前就因為家暴、外遇醜聞登上媒體版面。去年初他遭爆料對妻子家暴，前妻李秀環坦言被打到昏迷3天、肋骨斷裂，連肺部都塌陷，還被爆出和辦公室主任邱惠美搞曖昧，只是童仲彥否認家暴，聲稱只有拉扯。

童仲彥去年酒後毆打妻子惹議，事後還在臉書分享戒酒心得，信誓旦旦說「滴酒不沾很簡單」，未來他生活只做幾件事，問政、選民服務、要找回赤子童心，維持運動、打電動和早睡早起。

童還懺悔過去「純的鳥仔嘴，一杯接一杯」，堅定地說「我不喝就是不喝，不怕大家笑我俗仔」；2012年更曾出面為妻子酒駕道歉。沒想到這回換自己酒駕，格外諷刺，狠狠自打嘴巴，再添爭議事蹟。

童仲彥因家暴接受北市社會局安排參加家暴防治課程，但他竟自薦擔任家暴中心代言人，令官員看傻眼也感到尷尬，他也在家暴事件後被民進黨開除黨籍。

今年童仲彥隨市府出訪，卻又獨自實地到荷蘭紅燈區「考察」，最近在議會主打「北市成立性專區」議題時，坦承嫖妓過無數次。

童仲彥酒駕後，不僅選民不挺，網友也幾乎一面倒批評說，「掰掰了」、「酒駕就是犯天條」、「了不起，撞車」。

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(中國時報)