柯兩岸論述底氣差 搖擺不定

2018年08月12日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲拜會前總統李登輝，對方建議以「特殊國與國關係」取代「兩岸一家親」。美麗島電子報董事長吳子嘉昨直言，此事若為真，形同暴露柯對兩岸政策論述底氣的不足，才會搖擺不定；這不僅將讓柯流失藍軍選票，北京更不可能接受柯改走兩國論，「我保證，此路絕對不通」。

北京難接受 流失藍選票

柯文哲9日拜會李登輝。安排2人會面的媒體人詹錫奎指出，李除表達對蔡英文總統的失望，鼓勵柯文哲更上一層樓，更叮嚀柯文哲別再說「兩岸一家親」；柯一度反問「那我怎麼跟人家打交道？」李當場重提「特殊國與國關係」，建議柯彈性運用「特殊」2個字。

對此，吳子嘉說，《美麗島電子報》所做的北市長民調顯示，柯的支持群主要來自年輕人，但這些人投票率通常不高；因此，柯若要擴大支持群，就非得爭取藍、綠選民不可。由於民進黨提名的姚文智狀況不佳，會把票投給柯的綠營選民大多已表態；因此，如何挖走國民黨北市長參選人丁守中的票源才是重中之重。

李登輝推銷 如票房毒藥

問題是，吳子嘉說，對藍營選民而言李登輝猶如票房毒藥，無論後續柯要如何消化兩國論，此事必然會造成藍營票源流失。

「對北京而言，能否接受特殊國與國關係？當然不可能！」吳子嘉進一步說，對岸始終維持一個中國原則，不管特殊、不特殊，只要涉及「國與國」就都是北京定義的台獨。換言之，李登輝向柯推銷的兩國論，絕不會成為解決兩岸問題的答案。

吳子嘉說，去年柯結束雙城論壇後，《美麗島電子報》特別做民調，結果有44.9％滿意柯的言行，等於是有近半數民眾認同柯的兩岸一家親。結果後來他先是對兩岸一家親說「歹勢」，一碰到反彈又否認沒道歉；如今又跑去找李登輝談兩國論，完全暴露出柯是以不成熟的態度面對自己的主張，對兩岸政策論述的底氣更是嚴重不足，才會如此漂浮。

投機沒信用 遲早出大事

吳子嘉不諱言說，柯在兩岸上的搖擺不定，在國際政治上恐招致「投機、沒信用」的質疑，這不僅會讓藍營支持者跑掉，用這種態度處理兩岸遲早會出大事。

吳子嘉說，雖然柯見李登輝時，幾乎都是聽對方講話，沒表示認同或不認同，未來兩國論會如何發酵還不得而知；但，「我保證，此路絕對不通」，期待柯別再翻來覆去，眼前應先經營自己長期一貫且穩定的被信任度，等到未來真要選總統，再把有理論化與系統化的兩岸論述提出，如此才可能真正贏得北京乃至於美國的信任。

(中國時報)