小英中彰投授旗 「別唱衰台灣」

蔡英文總統（中）為爭取連任的台中市長林佳龍（揮旗者），及民進黨36位議員參選人授旗打氣。（馮惠宜攝）

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中國時報
／綜合報導

民進黨輔選列車到中彰投！總統兼民進黨主席的蔡英文，11日到南投縣、彰化縣和台中市，為黨籍縣市長參選人洪國浩、魏明谷及林佳龍授旗。蔡英文指出，2年前民進黨在中央、地方、立法院完全執政，承擔起國家改革重擔，改革會傷、會痛，如果怕傷怕痛就不改革，人民為什麼要選擇民進黨。

蔡英文總統昨日由總統府祕書長陳菊、衛福部長陳時中、農委會主委林聰賢、民進黨祕書長洪耀福等人陪同到中部輔選，分別為民進黨提名縣市長及縣市議員、鄉鎮長參選人授旗加油打氣。

蔡英文上午首站到草屯鎮，為南投縣長參選人洪國浩造勢，她表示，台灣目前失業率是17年來最低，包括台積電等本土企業不僅加碼台灣，Google等國際企業更來台擴充研發中心，台灣正在進步，請在野黨不要再唱衰台灣。

蔡並推崇洪國浩擔任草屯鎮長後，不但還清1.8億負債，還結餘5.3億資產，南投縣府應當交由「減債專家」主持。

蔡英文在彰化指出，彰化3年多來最大改變就是綠能產業發展，新竹有科技新貴，彰化縣則將出現「綠能新貴」，這次選舉是前瞻和反前瞻、建設和反建設的選擇，讓魏明谷連任，各項重大建設與投資才能如期如實完成。

蔡英文下午再到台中市輔選，除推崇台中市長林佳龍這幾年的努力讓台中改變成真；台中機械產業因智慧機械導入，繼半導體業已成台灣第3個破兆的產業，再生能源的商機已讓中台灣成為全世界投資熱點，這是現在正在發生的事，「綠色執政、品質保證」。

(中國時報)

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