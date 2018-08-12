丁守中質疑 民進黨假提名假輔選

國民黨市長參選人丁守中（前左）11日成立信義區里長後援會，承諾當選後恢復重陽節敬老金，並透過都更活化地方發展；圖為丁與里長里民握手，爭取支持。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨北市長參選人丁守中昨晚出席首場里長後援會成立大會，他公開質疑民進黨在北市長選舉，根本是假提名、假輔選姚文智，實際上仍是禮讓柯文哲，不然民進黨在北市怎麼可能弱到只有5％支持率？國民黨中央助選團副團長周錫瑋也直言，蔡英文總統是為了避免激怒柯文哲角逐2020，才會回頭拉攏柯。

面對民進黨北市長參選人姚文智聲勢低迷，丁守中說，民進黨如今在台北市長選舉上，根本就是在假提名、假輔選，因為民進黨若直接提名柯文哲，柯文哲會背負到民進黨施政缺失的包袱，所以民進黨這次採取不同策略，提名一個最弱的，不然民進黨在台北市，怎麼可能弱到只有5％的支持率？這顯示民進黨根本沒有動員，假輔選其實在禮讓柯文哲。

為此，本報記者詢問姚文智如何看待丁守中的說法，他說，只想回應2個字「無聊」。

民進黨前立委林濁水則表示，北市選情亂到讓民進黨基層又震撼又痛心，但要怪姚文智還是怪議員、里長劈腿？他說，其實關鍵在於黨中央的提名決策「一誤再誤」。

國民黨中央助選團副團長周錫瑋也分析，民進黨本來提名姚文智，是為了顯示自己堅持台獨，並制裁柯文哲「兩岸一家親」言論，不料姚文智民調一直停在個位數，蔡英文擔心再跟柯文哲對抗下去兩頭空，既沒有達到原本制裁柯文哲的目標，又把柯惹毛了，不管最後當選與否，柯都可能挑戰2020大選，因此才選擇回頭向柯文哲示好，優先保住她的2020大位，其他都好談。

周錫瑋說，只要柯文哲不再堅持兩岸一家親，能拉他回來當盟友，蔡英文當然划得來。

(中國時報)

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