桃園分裂 國民黨稱沒換將問題

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中國時報
／台北報導

前立委楊麗環宣布退出國民黨，可能投入桃園市長選舉，為桃園選情增添變數。國民黨主席吳敦義昨表示，桃園一度有換將之說，所以楊麗環覺得自己有機會，但「換將是很重要的事」，現在正在溝通協調當中。國民黨組發會主委李哲華則強調，沒有換將的問題，將持續與楊麗環溝通。

楊麗環日前在臉書貼文宣布退黨，參選桃園市長似乎指日可待；吳敦義昨被問及桃園市長選舉出現分裂情況時說，這不是簡單的事情，「換將是很重要的事」，現在由桃園市黨部主委楊敏盛、中央黨部包括組發會主委李哲華溝通協調當中。

外界揣測吳敦義一席話，代表桃園市長可能臨陣換將。但李哲華強調，「沒有換將的問題」，陳學聖是經黨內初選程序產生，情理法都是國民黨的候選人，「要怎麼換將？」吳敦義的意思是換將沒有那麼容易，而「溝通協調中」是指希望地方黨部和中央黨部能與楊麗環溝通，了解楊的想法，盼她留在黨內一起努力。　陳學聖卻驚爆「不是換聖，而是要換主委」，黨中央與地方黨部全力相挺他，唯獨主委楊敏盛「輔選不力」；至於楊麗環仍拒與黨聯繫，甚至連吳敦義妻蔡令怡都找不到她。

楊敏盛特助陳建松昨晚除否認「不和」外，還表示，楊主委為第ㄧ屆民選，不是說換就可以換；他說主委與陳學聖互動良好，甚至前晚還討論要幫他成立智庫、撰寫政策白皮書，幫他補其不足之處，同時，也要幫陳成立青年網軍。

(中國時報)

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