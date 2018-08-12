美航官網 台灣選項被消失

2018年08月12日 04:10 中國時報 楊明暐 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

受大陸施壓，美國航空公司（American Airlines）上月改變其網站對台灣的標示，但大陸民航局以「整改不完整」，表示兩周後將再審查，原本美航網站上查詢機場「國家／地區」的欄目能選擇台灣，11日上午查詢時發現已經找不到，改以「TPE」取代，同時，夏威夷航空也已把台灣選項刪除。

對此，外交部表示，美國國務院已多次重申反對大陸霸凌企業的做法，更支持美籍航空公司不屈從於陸方的無理要求。外交部對包括美國在內理念相近國家及國際社會聲援台灣，以及相關民航業者堅守立場的道德勇氣表達誠摯謝意。

大陸頻施壓 外航低頭

大陸民航局於今年4月25日致函44家國際航空公司，要求不得在其官網將台灣列為國家，7月25日前是修改大限。當時，美籍航空公司，聯合、達美、美國航空、夏威夷航空公司進行修改，在訂票欄位輸入台灣，顯示的機場名稱僅保留城市名；但大陸民航局不滿意，以「整改不完整」表示2周後會再審查這些航空公司的官網。

11日上午查詢美航網站發現，查詢機場「國家／地區」的欄目，原本可選擇台灣，但現在卻查不到台灣。但是用美航的手機APP訂票，在「城市或機場」欄目中輸入台灣，仍可見到機場名稱後方加註台灣，像是「TPE-Taipei International, Taiwan」、「KHH-Kaohsiung International, Taiwan」。

目前達美航空、聯合航空網站查詢機場「國家／地區」欄目仍可見台灣選項，與其他國家和地區並列。夏威夷航空則已把台灣刪除。

APP訂票 台灣還存在

對此，外交部嚴厲譴責大陸政府不斷以政治力粗暴干預民間商業行為及國際企業營運，並呼籲所有理念相近國家緊密合作，扮演民間企業的堅定後盾，共同遏止大陸在國際間的霸凌作為。

外交部指出，政府一貫的嚴正立場就是爭取國際輿論對我的支持，也已經立即指示相關駐外館處再度促請各航空公司妥善處理，切勿在脅迫下矮化我國地位，做出傷害我國主權及台灣人民尊嚴的行為。外交部再度強調，台灣存在國際社會是客觀的事實，不會因大陸當局的打壓而消失，台灣人民對民主價值及生活方式的堅持與追求，也不會因大陸的脅迫而停止。

(中國時報)