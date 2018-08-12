藍轟司法院 落井下石為黨服務

2018年08月12日 04:10 中國時報 季節 、 張祈 、 陳俊雄 ／綜合報導 ／綜合報導

司法院大法官會議駁回由6個縣市政府針對「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」的釋憲聲請，國民黨立院黨團昨抨擊，司法院一味為執政黨服務已成「駁回院」，蔡英文新任命的司法院正、副院長與大法官與民進黨「裡應外合」，不願承當受害人民司法救濟的最後一根浮木，反而一再落井下石，令人痛心、憤慨！

大法官會議先是上個月決定不受理168名退休公教人員的4項年改聲請釋憲案，日前又駁回苗栗、新北、連江、南投、金門、花蓮共6個縣市政府，針對年金改革提出的釋憲聲請案，累計大法官不受理年改釋憲案已達9件。

國民黨團痛批，自從蔡英文總統新任命7位獨派色彩鮮明的大法官後，司法院與大法官已淪為政治服務工具，面對退師權益遭重大損害而提出釋憲聲請，也以「程序」為由霸道駁回。連想尋求最後司法救濟、得到一個解釋的機會，卻比惡海中尋找求生浮木還難，司法如此傷害弱勢者的情感，情何以堪。

國民黨團指出，中央既然授權地方政府可審定教育人員退休金，如今發現問題大法官卻說「教育非地方自治事項，須由中央主管機關層轉，因此決議不受理」，前後說法自相矛盾、法理荒謬，如何讓相關當事人心服？

花蓮縣長傅崐萁則表示，年改實施才1個多月已出現嚴重後遺症，退休金月俸短少，台灣以公教退休人員為主力的國內觀光市場，馬上出現嚴重衰退敗象，年改欠缺配套措施，搞得生靈塗炭，叫人情何以堪。

「暴政必亡！」傅崐萁說，這個國家不只全力摧毀國家的骨幹，推翻台灣社會的信任基礎，連對奉獻一生的人一個解釋都沒有，直接霸道駁回，「司法都已淪落為政治工具，台灣的敗壞與民進黨的暴政，真是吃人夠夠！」

金門縣長陳福海則表示，金門縣政府與花蓮縣政府針對公教年金改革聲請釋憲，但大法官會議卻基於特定立場決議不受理，讓金門縣政府深感遺憾，目前已和花蓮縣政府聯繫，並與委託的律師團隊共商後續對策。

陳福海強調，縣府與公教站在一起的立場不變，將持續全力維護公教權益。

(中國時報)