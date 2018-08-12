新聞透視－抱美自我催眠 救不了台灣困局

2018年08月12日 04:10 中國時報 季節

大陸民航局要求美國各航空公司不得將我列為國家，期限已到，原本並未更改的美國航空公司（American Airlines）也屈服。結果，外交部痛批大陸之餘，卻聲稱感謝美國國務院對台灣的支持。但美國國務院真的支持台灣嗎？面對外交挫敗，蔡政府還不能坦然面對問題，反而繼續粉飾太平，那未來只會遇到更多更嚴重的外交挫敗。

照外交部說法，美國務院過去數個月多次重申反對大陸霸凌企業，支持美方航空公司不要屈服，外交部感謝包括美國在內的各國在國際上對台灣的聲援。

然而，若美國國務院真那麼挺台灣，為什麼國務院官網的地圖，卻把台灣和大陸用同一個顏色標示？而不像越南、北韓、日本等其他鄰近大陸的國家，會用不同顏色區隔？且若美國政府真的那麼挺我們，難道不能用補貼等方式支持各家美籍航空公司嗎？為何要坐視各個公司因為擔心被大陸報復有金錢損失，而通通屈服呢？

民進黨政府批評國民黨與前朝馬政府「親中」，主張要跟美國、日本等國家走更近，但走了半天卻還是原地踏步，美國搞了台灣旅行法、國防授權法案，結果仍沒有超越斷交後層級的官員互訪。經貿上，對美日也沒有突破馬政府時代達成的成就。

但卻因為跟大陸的對立，搞到原本可以參加的世界衛生組織大會(WHA)去不成了、台中東亞青運被取消，乃至於如今各國航空公司將我方更名。

民進黨總喜歡講國民黨執政時，大陸照樣會打壓，但為何國民黨執政時我們去得成WHA，台中可以申請到承辦東亞青運，也不會有多達42家外國航空公司將我們改名？很明顯的，只要兩岸關係一緊張，我們的國際空間就全面縮小。政府若真想搞好外交，勢必要解決兩岸。

日前，林口一間飯店Wifi選單出現「中國台灣」，且掛上五星旗，被質疑後說是因為它們由萬豪國際酒店集團直營管理，因此「必須遵照國際品牌的規範，無法自行決定更改」。

可見在國際上我們要叫做「台灣」或「中國台灣」，無法自己說了算，如果政府再不正視問題的根本，未來被矮化被打壓的情況只會持續增加。

(中國時報)