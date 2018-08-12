軍士官怨嘆 只能吃土了

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中國時報
／台北報導

軍人年改規定，服役年資計算不再併計軍校年資，但現役官兵仍可付費補繳提撥金額，「買回」軍校年資（官校4年併2年）。備役少將、國民黨黃國園黨部主委于北辰昨天在臉書發文指出，現役軍人為買回這2年年資，9月的薪餉都被扣光只能吃土了。

對此，國防部澄清，現役軍官士官如無意願申請補繳軍校年資退撫基金費用，可於退撫基金繳費申請書上勾選「無意願」，並無強制要求現役人員繳付。

于北辰表示，國防部通令所有志願役軍士官兵，須於下月發餉時一次付清軍校年資差額，一律以少尉本俸計算，所以下個月薪餉幾乎全數要扣回去；下個月將是現役軍人最慘的1個月，因為「薪餉都被扣光」只有吃土了。

于北辰痛批，官人們為了讓基金帳目好看，國防部奉旨「先大砍退伍軍人退俸、然後再公然向現役軍人強徵薪餉，購買年資！」這簡直就是「分割殲滅」的戰術。年改是為了照顧現役軍人，原來這些都是謊言！

國防部則表示，軍校年資補繳退撫基金費用，為軍官士官依其「意願」申請繳付，是本於服務現役官兵立場。國防部於今年8月13日起開始受理申請，9月隨薪代繳，未隨薪代繳者，可自行至各地區財務單位繳付，國防部主計局亦針對有資金需求的同仁，協調公營行庫辦理低利貸款，提供同仁申請。

國防部強調，現役軍官士官如無意願申請補繳軍校年資退撫基金費用，可於退撫基金繳費申請書上勾選「無意願」，並未強制要求現役人員繳付，亦無強徵薪餉情事。

(中國時報)

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